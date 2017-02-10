Россия 

ЦБ и Минфин решили скрыть свои действия на валютном рынке

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ЦБ и Минфин решили скрыть свои действия на валютном рынке | Русская весна

Банк России и Министерство финансов приняли решение не публиковать данные об объемах интервенций на валютном рынке.

Интервенции, как было заявлено ранее, должны были начаться 7 февраля. Банк России по поручению Минфина должен был начать покупки валюты на внутреннем рынке, однако на сайте ЦБ данные о сделках отсутствуют.

При этом на сайте федерального Казначейства был опубликован только график примерных покупок с 8 февраля по 7 марта, предполагающий ежедневные интервенции на сумму 6,281 млрд рублей в день.

При этом нет никаких данных о том, были ли заключены сделки на рынке или же они не состоялись. На сайте Минфина также отсутствуют данные о том, заключал ли сделки ЦБ и в каких объемах, есть лишь публикация, в которой отмечается, что регулятор будет равномерно покупать валюту на рынке.

Эксперты отметают, что с такой ситуацией сталкиваются впервые, поскольку ранее, когда ЦБ пополнял резервы, информация о покупках появлялась на сайте регулятора в ежедневном режиме.

По материалам: http://rusvesna.su/economy/1486750570

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