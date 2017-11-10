ЦБ готовится к дефициту ликвидности

Банк России начинает подготовку к масштабному оттоку из РФ иностранной валюты, который грозит рынку в декабре, когда банкам и корпорациям предстоит пройти очередной пик погашений внешнего долга.

В пятницу Центробанк принял решение расширить ломбардный список — перечень ценных бумаг, которые могут быть использованы банками в качестве залога для получения кредитов в ЦБ. В него были добавлены два выпуска валютных облигаций «Газпрома», евробонды «Фосагро» и «Полюс Золота», следует из материалов регулятора. В общей сложности речь идет о бумагах на 4 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

ЦБ готовит дополнительные ресурсы для банковской системы, которой в декабре предстоит пережить дефицит валютной ликвидности, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Декабрь принесет пик погашения внешнего долга — сумма выплат зарубежным кредиторам составит 18 млрд долларов; она вдвое превысит показатель ноября и станет рекордной за два года.

Кроме того, более 5 млрд долларов может уйти на кредит китайской CEFC — компания выкупает у катарского инвестфонда 14,6% акций «Роснефти», но делает это на российские деньги. Займ, как ожидается, предоставит банк ВТБ.

Наконец, резко увеличивает скупку на рынке Минфин. В ноябре на интервенции будет брошено 122,8 млрд рублей — рекордная за все время операций сумма. Казначейство может купить 2,1 млрд долларов, или 90% всего притока валюты по текущему счету (2,3 млрд долларов в октябре).

Свободной валюты в банковской системе при этом не осталось: запас в размере 13 млрд долларов, накопленный зимой, был полностью израсходован к концу лета. Чтобы выплатить долги в сентябре, банки были вынуждены распродавать еврооблигации из портфеля на 6,4 млрд долларов, отмечает Порывай.

«В декабре для прохождения пика выплат может потребоваться заметно большая продажа, чем в сентябре», — добавляет он.

Декабрьский разрыв ликвидности может составить 2–3 млрд долларов, оценивает Порывай. Помимо продажи бондов некоторым банкам может потребоваться рефинансирование в ЦБ.

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