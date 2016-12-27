ЦБ: экономика России начала расти в четвертом квартале 2016 года

Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в IV квартале с коррекцией на сезонность выйдет в положительную область. Тем не менее, в годовом выражении темпы роста ВВП останутся отрицательными.



По данным регулятора, в ноябре восстановление экономической активности продолжилось. Также промпроизводство выросло как в годовом сопоставлении, так и по сравнению с предыдущим месяцем с учетом коррекции на сезонность. Сообщается, что поддержку выпуску оказывали внешний спрос и развитие процессов импортозамещения.

В то же время, несмотря на рост зарплаты, реальные располагаемые доходы населения снижались, и жители России продолжали придерживаться сберегательной модели поведения. Устойчивое восстановление потребительского спроса начнется не ранее первого полугодия 2017 года, отмечает ЦБ.

В то же время наблюдается разнонаправленная динамика индикаторов инвестиционной активности в ноябре: с одной стороны, увеличились объем строительных работ и выпуск машин и оборудования, но, напротив, импорт товаров инвестиционного назначения снизился.

Ранее Минэкономразвития подсчитало, что ВВП России вырос в ноябре на 0,5% в годовом выражении. Оценка спада ВВП на 2016 г. улучшена с 0,6% до 0,5%. По расчетам Росстата, в 3 квартале ВВП России снизилось на 0,4%.

Замедление снижения ведомство связывает с увеличением добычи полезных ископаемых, ростом производства электроэнергии, газа и воды, улучшением положения в сельском хозяйстве, а также замедлением спада в строительстве. В целом, в январе-сентябре ВВП сократился на 0,7%.

Промышленное производство в России увеличилось в ноябре на 2,7% в годовом выражении после снижения на 0,2% в октябре, 0,8% в сентябре и роста на 0,7% в августе. Промпроизводство в июле снизилось на 0,3%, в июне — выросло на 1,7%, в мае — на 0,7%, в апреле — на 0,5%, в марте — снизилось на 0,5%, в феврале — выросло на 1%.

За 11 месяцев промпроизводство выросло на 0,8%, что оказалось значительно лучше прогноза Минэкономразвития на 2016 г. (рост на 0,4%). С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство выросло в ноябре на 0,5%, в октябре — на 0,6%. Рост в ноябре на 2,7% стал максимальным с декабря 2014 г.