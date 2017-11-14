Царь иностранных дел: как Лавров доводил Хиллари и Кондолизу Райс до истерики

Политический и военный корреспондент шведской Svenska Dagbladet Гунилла фон Халль рассказывает о встречах с главой МИД России — легендарным «Мистером Нет» — Сергеем Лавровым.

Его уважают, боятся, им восхищаются и обсуждают. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, любящий виски и сигареты одну за другой, никого не оставляет равнодушным. Хотя его жесткий стиль поведения может вызывать раздражение, но ни у кого не возникает сомнений в его компетентности и дипломатическом таланте, а также в слабости к маленьким радостям жизни.

Когда Сергей Лавров входит в помещение, его невозможно не заметить. Высокий, харизматичный, с чуть преувеличенной жестикуляцией. Чаще всего он одет в элегантные костюмы с шелковыми галстуками, а внимательные глаза смотрят сквозь очки в стальной оправе. Нередко — дымящаяся сигарета в уголке рта.

Таким мы видели его в Женеве во время бесконечных переговоров по поводу сирийского химического оружия, иранского атомного оружия и мирной инициативы в Сирии. В твердых выражениях Лавров почти бескомпромиссно отстаивал российскую линию, что чуть не довело американских представителей власти Хиллари Клинтон (Hillary Clinton) и Кондолизу Райс (Condoleezza Rice) до истерики.

Часто несговорчивый, он заслужил лестное прозвище «Господин Нет».

Но когда он и госсекретарь США Джон Керри (John Kerry) у бассейна в Женеве состряпали в 2013 году договор об уничтожении сирийского химического оружия, Лавров ликовал. Американские атаки на Асада прекращены, при этом Россия может продолжать поддерживать сирийский режим оружием. Бинго для Лаврова и Путина.

Сергей Лавров был так рад, что на радостях купил себе огромную бутылку виски и дорогую сигару, а потом уселся на солнечной террасе, окруженный восхищенными подданными. Эту символичную картину SvD удалось заснять.

Но по большей части мир видит угрюмого и сурового Лаврова. Однако за этим фасадом скрывается невероятно компетентный, остроумный и талантливый дипломат. Некоторые причисляют 63-летнего Лаврова к самым умелым политикам мира.

Он опирается на свой постоянно растущий опыт. Его путь, начавшийся с экзамена в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) в 1972 году, быстро привел его на советскую дипломатическую службу. Первым местом работы стала Шри-Ланка. Но затем Лавров как с трамплина попал в Нью-Йорк и ООН, где пробыл советским, а потом и российским представителем в общей сложности 15 лет.

В качестве российского посла в ООН он занимался в том числе и войной в Боснии, войной в Косово и вопросом возможного наличия оружия массового поражения в Ираке. Его дочь Екатерина осталась в Нью-Йорке, окончив престижный Колумбийский университет, но в 2014 она вернулась домой.

Интуиция Лаврова, проявившаяся при работе в ООН, острые вопросы мировой политики и его дипломатический талант привели к тому, что в 2004 году Владимир Путин назначил его министром иностранных дел России.

На этом посту он верно защищал российские интересы в течение 13 лет, иногда с таким рвением, что его прозвали «дипломатическим бульдозером».

В первую очередь и в самой большой мере в расчет всегда берутся Россия и Путин. И несмотря на то, что Лавров свободно говорит по-английски и по-французски, он настаивает на том, чтобы на официальных встречах использовался русский язык.

Но Сергей Лавров — также и наслаждающийся жизнью «бонвиван», чье отношение к женщинам балансирует где-то между сексизмом и джентльменством. Он обожает свои сигареты и сигары — несмотря на большой интерес к гребле и лыжам.

Когда генеральный секретарь ООН Кофи Аннан (Kofi Annan) ввел запрет на курение в штаб-квартире ООН, Лавров обругал его, сказав, что «здание принадлежит не ему», и продолжал курить, чуть только предоставлялась возможность.

Не отказывается Лавров, который, кстати, играет на гитаре, и от выпивки, а также любит пошутить с репортерами и поболтать с красивыми женщинами. Однажды он чуть не упал при виде моей перуанской коллеги Изабель, воскликнув «ах, какая красивая женщина», когда заходил на переговоры по химическому оружию в хорошо охраняемый Hotel Intercontinental в Женеве.

В другой раз он пожалел репортеров, которые прождали целую ночь, пока шли переговоры по Сирии. Внезапно он распорядился, чтобы в коридор отправили несколько бутылок русской водки вдобавок к пицце, которую Джон Керри заказал для голодающей прессы.

Но знаменитый русский дипломат может и разозлиться.

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Однажды фотограф попросил его и Джона Керри встать для фотографии с посланником ООН Лахдаром Брахими (Lakhdar Brahimi) во время встречи в Женеве.

«Вы здесь не для того, чтобы отдавать нам какие-то приказы, а чтобы ловить момент», — услышал удивленный фотограф львиный рев Лаврова. Вот такой он, российский царь иностранных дел, порой обаятельно дружелюбный, а порой ядовито дерзкий. Непростой партнер по переговорам.

Гунилла фон Халль