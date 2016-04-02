Бывшую жену Гуфа Айзу Анохину заподозрили в беременности

В конце прошлого года Айза Долматова вышла замуж во второй раз. Избранником экс-супруги рэпера Гуфа стал сёрфингист Дмитрий Анохин. Пара познакомилась на Бали.

Айза не так давно обмолвилась, что мечтает о большой семье. У дизайнера уже есть сын от первого брака с Алексеем Долматовым (Гуфом).

В своём блоге в Инстаграм Айза постоянно публикует новые фотографии. Последнее время подписчики 31-летней блогерши обратили внимание на то, что она стала отдавать предпочтение одежде свободного покроя.

В обсуждениях фолловеры уже несколько дней гадают — беременна Айза или нет?

При этом сама Анохина предпочитает отмалчиваться.

Очередную волну разговоров о своей беременности Айза спровоцировала вчера. Вместе с мужем она решила отдохнуть в Сочи, предварительно прилетев в Москву. Во время нахождения в Шереметьево, пара сфотографировалась. На снимке подписчики Айзы явно смогли рассмотреть её беременность, о чём тут же поспешили поделиться в комментариях:

Как бы я скептически не относилась к посстоянным приписаным Айзе беременностям…но я тоже вижу животик..о.О и на прошлой фотке с курткой там не только рука была явно.. Беременная или нет ? 😍 Я думала про животик мне одной показалось? Оказалось ни одной… Айза вы в положении? Развейте уже слухи!!!😀 а то у вас разовьётся демагогия в комментах!😀 Конечно, беременна!!! Она недавно писала под каким-то постом, что «она сейчас очень эмоциональна и что вскоре всем, кто пишет гадости, станет стыдно.»😍

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/byivshuyu-zhenu-gufa-ayzu-anohinu-zapodozrili-v-beremennosti.html