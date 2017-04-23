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Бывший вице-премьер России Большаков скончался в Санкт-Петербурге

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Бывший вице-премьер России Большаков скончался в Санкт-Петербурге | Русская весна

Бывший вице-премьер России (1994–1997) Алексей Большаков скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет, сообщает ТАСС.

«Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно», — сказали в медицинском центре им. В. А. Алмазова.

В медцентре отметили, что Большаков скончался 21 апреля.

На должность первого заместителя председателя правительства России по вопросам сотрудничества со странами СНГ был назначен в 1994 году.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492899530

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