Шоу-бизнес 

Бывший повар Юлии Высоцкой обвинил ее в рабовладельчестве

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«Она сказала: „Да, вы устроите мне неприятность, но я костьми лягу для того, чтобы больше вы на работу не устроились“», — рассказал повар, проработавший в студии Высоцкой восемь месяцев без выходных.

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© instagram.com

Один из сотрудников кулинарной студии, которой владеет телеведущая Юлия Высоцкая, пожаловался на рабский труд и невыплату зарплаты. По словам повара Андрея Иванова, он в течение восьми месяцев работал без единого выходного, а когда решил уволиться, его ждал неприятный сюрприз.

Как говорит работник общепита, ему не заплатили за переработку и выдали абсолютно чистую трудовую книжку. По примерным подсчетам повара, ему задолжали 250 тысяч рублей, и это без учета процентов за задержку зарплаты, уверяет кулинар.

Когда недовольный сотрудник пожаловался именитой начальнице, Юлия Высоцкая, по словам Иванова, стала угрожать ему и говорить о влиянии своего известного супруга режиссера Андрея Кончаловского.

«Она сказала: „Да, вы устроите мне неприятность, но я костьми лягу для того, чтобы больше вы на работу не устроились“», — приводит слова повара паблик Mash.

Обманутый работник не намерен оставлять это дело без внимания прокуратуры и собирается обратиться в суд.

Чтобы разобраться в этой скандальной истории, «Ридус» обратился к представителям Юлии Высоцкой, однако пока комментарий в редакцию не поступил.

Высоцкая ведет на телевидении кулинарную программу «Едим дома» и снимается в кино. Недавно она получила награду «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль в кино» за работу в фильме Кончаловского «Рай».

По материалам: http://ridus.ru/news/256273

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