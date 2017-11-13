Бывший олигарх Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск

Бизнесмен Тельман Исмаилов, бывший владелец Черкизовского рынка Москвы и ряда других крупных объектов в столице, объявлен в международный розыск по делу об организации двух убийств, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

По версии следствия, Тельман Исмаилов и его брат Рафик причастны к совершенному в мае прошлого года убийству владельца торгового центра «Строй-маркет» Владимира Савкина, которому они были должны $ 5,5 млн за покупку торгового центра. На встречу с Рафиком Исмаиловым Савкин приехал со своим товарищем, собственником компании «Люблино-Моторс» Юрием Брылевым, в результате оба бизнесмена были расстреляны.

Однако в дальнейшем правоохранительным органам удалось задержать киллера — знакомого Исмаиловых, некоего Мехмана Керимова, который стал сотрудничать со следствием. В дальнейшем Рафик Исмаилов был задержан, а Тельман Исмаилов скрылся в Турции и на минувшей неделе был заочно арестован.

Как сообщало EADaily, после скандала вокруг Черкизовского рынка «империя» Тельмана Исмаилова быстро развалилась, а сам он был признан банкротом. Ряд его активов планируется пустить с молотка, а самое известное «зарубежное» детище Исмаилова — роскошный отель Mardan Palace в Анталье — из-за долгов оказался в заброшенном состоянии.