Шоу-бизнес 

Бывший муж Бузовой показал новую пассию

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Интернет-пользователи сравнили два фото, попавшие в Сеть, и пришли к выводу, что Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова разлучила модель Анастасия Костенко.

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© instagram.com

Интернет-пользователи уже обсуждали фото таинственной брюнетки, с которой футболист и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов обедал в одном из кафе. На том снимке разглядеть лица его спутницы не было возможным. Однако в Сети появилась еще одна фотография спортсмена с брюнеткой. Видно,  что они посетили  кинотеатр. Пользователи склонны полагать, что это та же самая девушка, что сопровождала полузащитника «Локомотива» в кафе. По некоторым предположениям, это модель Анастасия Костенко.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Однако, точно утверждать, что именно вторая вице-мисс Россия 2014 года скрашивает одиночество футболиста после развода, нельзя.

Ранее фанаты бывшей супруги Тарасова Ольги Бузовой устроили Анастасии травлю в Instagram. Она даже была вынуждена удалить свой профиль.

Фото:vk.com

«Красивая …надеемся, что умная», — отреагировали на новую подружку Тарасова пользователи Сети.

Впрочем, как пишет Starhit, по некоторым данным, избранницей Тарасова является победительница конкурса «Московская красавица-2016» Анна Ушакова. Она часто выкладывает фотографии роскошных букетов цветов, наподобие тех, что спортсмен дарил Бузовой в счастливые моменты брака. Девушка умалчивает имя своего воздыхателя.

По материалам: http://ridus.ru/news/244358

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