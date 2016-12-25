Бывший губернатор Иллинойса просит Обаму о помиловании

Бывший губернатор американского штата Иллинойс Род Благоевич, отбывающий тюремный срок, обратился к действующему президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Пресс-секретарь министерства юстиции США Дэна Айверсон подтвердила, что ведомство получило от Благоевича ходатайство о смягчении наказания.

Как отмечает издание, от дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

Благоевич был приговорён к 14 годам тюремного заключения в 2011 году. Его признали виновным в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве, а также попытке продажи места в сенате США, которое освободилось после победы Барака Обамы на президентских выборах 2008 года.