Проишествия 

Бывший губернатор Иллинойса просит Обаму о помиловании

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Род Благоевич. Фото: illinoisfamily.org

Бывший губернатор американского штата Иллинойс Род Благоевич, отбывающий тюремный срок, обратился к действующему президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Пресс-секретарь министерства юстиции США Дэна Айверсон подтвердила, что ведомство получило от Благоевича ходатайство о смягчении наказания.

Как отмечает издание, от дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

Благоевич был приговорён к 14 годам тюремного заключения в 2011 году. Его признали виновным в мошенничестве, отмывании денег, вымогательстве, а также попытке продажи места в сенате США, которое освободилось после победы Барака Обамы на президентских выборах 2008 года.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2016/12/25/byvshiy-gubernator-illinoysa-prosit-obamu-o-pomilovanii

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