Бывший депутат Госдумы от КПРФ объявлен в федеральный в розыск

СКР объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

«В настоящее время следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова в качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ („Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц“) и ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество“). Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск», — сказала она.

По версии следствия, Вороненков вместе с другими соучастниками преступления завладел зданием общей площадью почти 1,5 тыс. кв. метров за 20 млн рублей, в то время как его рыночная стоимость превышала 127 млн рублей. В состав группы входили Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская. «С августа 2010 года по июнь 2011 года они решили завладеть зданием, принадлежащем этому ООО. Для этого они привлекли Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова», — уточнила Петренко.

В результате были изготовлены фиктивные документы, которые были поданы на регистрацию в налоговую инспекцию номер 4 в Москве. Единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников компании, а гендиректором неправомерно был назначен Щербак. После этого Вороненков продал Виталию Качуру принадлежащее ООО «ТОМА» здание на Международной улице в Москве.

«Зная, что указанная недвижимость продается незаконно, Качур привлек к оформлению сделки адвоката Виталия Чабана. В результате оно было продано подконтрольной Качуру компании „Шанс“ за 20 млн рублей», — сообщила Петренко. По ее словам, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше $ 1,2 млн. Кобахидзе был лишен права собственности, государству причинен ущерб в особо крупном размере.

«Следствием установлено, что именно Вороненков финансировал данное преступление, а также давал указания другим соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО „ТОМА“. Также Вороненков организовал обналичивание полученных денежных средств… Это подтверждается показаниями других соучастников, потерпевшего и свидетелей, результатами обысков и заключениями экспертов», — отметила Петренко. Ранее уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производства. Приговором суда им назначены различные сроки лишения свободы.

Отметим, что в декабре 2016 года Вороненков выехал на Украину и получил там гражданство, после чего сделал ряд резких заявлений в адрес России.

Сегодня на поведение своего бывшего товарища отреагировали в КПРФ. Зампред ЦК КПРФ, депутат Владимир Кашин пообещал, что Вороненков будет исключен из рядов компартии на мартовском пленуме ЦК КПРФ. «Партия специально ради него не будет сейчас собирать пленум. Он сам своим поведением себя давно исключил из наших рядов; это чисто формальный вопрос — дождаться мартовского пленума ЦК КПРФ. Он давно не платит взносы в партию, не посещает собрания. Де-юре он будет исключен на ближайшем пленуме, — сказал Кашин. — Мы знали, что против него возбуждено уголовное дело, поэтому он и сбежал. Нам все понятно».