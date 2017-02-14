Бывшего дагестанского милиционера судят за жертвоприношения Николаю II

Экс-сотрудник дагестанской ППС Арсен Байрамбеков 17 февраля предстанет перед судом в Свердловской области. Уроженцу Дагестана предъявлены обвинения по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Обвиняемый прошел три психолого-психиатрические экспертизы, по итогам которых был признан вменяемым.

По версии следствия, перебравшийся на Урал в 2002 году бывший сотрудник МВД по Дагестану свои первые убийства совершил как наемный киллер — его жертвами в 2002 и 2010 годах оказались два предпринимателя. Но затем под влиянием оккультизма Байрамбеков принялся за другие убийства — ритуальные. Каждое убийство экс- милиционер совершал в урочище Ганина Яма — месте в 4 км от Екатеринбурга, где были обнаружены останки расстрелянного императора Николая II и членов его семьи. Обвиняемый считал, что, совершив убийство в таком сакральном месте, он сможет потом воскресить убитого им человека.

Как сообщает источник в СУ СКР по Свердловской области, при совершении своих преступлений Байрамбеков соблюдал традиции обряда жертвоприношения. Убийства совершались им в ночное время, в лесном массиве, при разведённом костре, в выложенном из камней кругу, и сопровождались чтением заклинаний. Следствие выявило, что бывший милиционер, ставший потом оккультистом, всего принес в жертву четырех человек — местных бездомных, которых Байрамбеков приманивал к месту убийства алкоголем.