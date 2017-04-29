Бывшая жена Кончаловского опубликовало фото в одних бусах
Актриса Любовь Толкалина решила привнести своей фотографией немного солнца в дождливые будни столицы. Ей удалось это сделать, представ перед публикой обнажённой. Свою грудь она прикрыла украшениями из множества бус.
«Ух ты! Ну и погодка в Москве… немедленно солнца нужно кинуть в жизнь!!! Печеного солнца с Гоа!!! Тем, кто в курсе, известно сегодня- единственный день в году, когда все начинания увенчиваются успехом!» — подписала провокационный снимок артистка.
Подписчики Толкалиной с восторгом отреагировали на снимок, однако, многим показалось, что бусы лишние.
«Как в детстве… Трусики, бусики и уже красавица!», «Бусы лишние)», «Многообещающее начало, посмотрим, что дальше будет», — пишут в Сети.
Буквально день назад 39-летняя Толкалина продемонстрировала свои прелести в «платье-невидимке». Она вышла в свет в наряде из прозрачного материала и посоветовала «слабонервным не смотреть».
После развода с супругом кинорежиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина часто предстаёт перед интернет-пользователями в обнаженном виде. При этом Сеть не набрасывается на нее с привычной критикой, которая часто звучит в отношении большинства известных личностей, выкладывающих голые фото. Наоборот, многие отмечают ее красоту и прекрасную фигуру.
По материалам: http://ridus.ru/news/251358