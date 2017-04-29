Шоу-бизнес 

Бывшая жена Кончаловского опубликовало фото в одних бусах

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Интернет-пользователи с восторгом отреагировали на снимок, однако, многим показалось, что украшения лишние.

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© instagram.com

Актриса Любовь Толкалина решила привнести своей фотографией немного солнца в дождливые будни столицы. Ей удалось это сделать, представ перед публикой обнажённой. Свою грудь она прикрыла украшениями из множества бус.

«Ух ты! Ну и погодка в Москве… немедленно солнца нужно кинуть в жизнь!!! Печеного солнца с Гоа!!! Тем, кто в курсе, известно сегодня- единственный день в году, когда все начинания увенчиваются успехом!» — подписала провокационный снимок артистка.

Подписчики Толкалиной с восторгом отреагировали на снимок, однако, многим показалось, что бусы лишние.

«Как в детстве… Трусики, бусики и уже красавица!», «Бусы лишние)», «Многообещающее начало, посмотрим, что дальше будет», — пишут в Сети.

Буквально день назад 39-летняя Толкалина продемонстрировала свои прелести в «платье-невидимке». Она вышла в свет в наряде из прозрачного материала и посоветовала «слабонервным не смотреть».

После развода с супругом кинорежиссером Егором Кончаловским Любовь Толкалина часто предстаёт перед интернет-пользователями в обнаженном виде. При этом Сеть не набрасывается на нее с привычной критикой, которая часто звучит в отношении большинства известных личностей, выкладывающих голые фото. Наоборот, многие отмечают ее красоту и прекрасную фигуру.

По материалам: http://ridus.ru/news/251358

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