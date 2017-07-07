Бывшая жена Бондарчука поразила Сеть снимком в бикини

«Просто и изящно», «как хороша!» — восхитились фигурой Бондарчук пользователи Сети, отметив, что 48-летняя женщина не выглядит на свой возраст.

Светлана Бондарчук, устав от холодного российского лета, отправилась на курорт у побережья Атлантического океана. 48-летняя главный редактор журнала Hello! не упустила случая продемонстрировать свою фигуру в купальнике.

Подписчики забросали Бондарчук комплиментами, настолько изящной им показалась эта пляжная фотография. Особо поклонники отметили плоский живот модели. Также многие посчитали, что Бондарчук, уже будучи бабушкой, никак не выглядит на свой возраст.

«Просто и изящно», «как хороша!», «просто королева», — восхитились фигурой Бондарчук пользователи Сети.

В последнее время публика часто критиковала Бондарчук, обвиняя ее в постразводном разврате. Напомним, режиссер Федор Бондарчук и Светлана расстались в 2016 году после 25 лет брака. У них есть двое детей: сын Сергей и дочь Варвара.

После расставания 48-летняя гламурная дама начала публиковать фото с задранными ногами и в чересчур коротких платьях.