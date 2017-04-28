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Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту

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Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту | Русская весна

Европа не простила председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту его недавний визит в Сирию вместе с делегацией депутатов Госдумы РФ.

Как говорится в сегодняшнем заявлении Ассамблеи, Бюро ПАСЕ выразило Аграмунту вотум недоверия.

Также в заявлении подчеркивается, что Педро Аграмунту запрещено осуществлять официальные визиты, принимать участие в любых совещаниях или озвучивать публичные заявления от имени ПАСЕ в качестве её председателя.

Ранее «Русская Весна» уже сообщала, что над Аграмунтом «сгущаются тучи». 24 апреля депутаты Ассамблеи в официальной форме потребовали его отставки из-за его поездки в Сирию вместе с российскими парламентариями.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493374310

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