Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту

Европа не простила председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту его недавний визит в Сирию вместе с делегацией депутатов Госдумы РФ.

Как говорится в сегодняшнем заявлении Ассамблеи, Бюро ПАСЕ выразило Аграмунту вотум недоверия.

Также в заявлении подчеркивается, что Педро Аграмунту запрещено осуществлять официальные визиты, принимать участие в любых совещаниях или озвучивать публичные заявления от имени ПАСЕ в качестве её председателя.

Ранее «Русская Весна» уже сообщала, что над Аграмунтом «сгущаются тучи». 24 апреля депутаты Ассамблеи в официальной форме потребовали его отставки из-за его поездки в Сирию вместе с российскими парламентариями.

Читайте также: Кровавый кошмар «Аль-Каиды»: ВКС РФ и «Тигры» уничтожили свыше 1000 боевиков в Хаме (ВИДЕО, ФОТО 18+)