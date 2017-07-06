Быль о выгорании элиты СССР

Только что прочитал статью моего земляка, в отличие от меня – настоящего писателя и профессионального публициста, «Выгорание элиты – или как не стало СССР». Лучшего анализа причин развала страны Советов мне как-то не довелось прочесть. Прочитав эту выдающуюся статью, я вспомнил про записанную мной быль, которая произошла в середине 80-х годов прошлого века. Эта быль послужит ярким примером вырождения советской элиты.

Только пусть никто не подумает, что я охаиваю незнакомое мне семейство из чувства неприязни вообще ко всем демократам.

Судьба, то есть моя личная карма распорядилась так, что мне в самом начале горбачёвской перестройки довелось встретиться с Тимуром Аркадьевичем Гайдаром – кровным сыном знаменитого советского писателя и героя гражданской войны. Дело было так: выполняя полёты в горах северного Алтая, моему экипажу поступила команда диспетчера произвести посадку в аэропорту небольшого шахтёрского городка. Понятно, что комплекс сооружений «аэропорта», огороженный колючей проволокой от проникновения на его территорию домашнего скота, состоял из деревянного барака и коротенькой полосы-грунтовки. «Аэропорт» принимал «кукурузники» – самолеты АН-2 и «вертушки», поэтому аэронавигационное обеспечение состояло из высокого шеста с развевающимся «колдуном» для визуального определения экипажами в/с примерной скорости и направления ветра.

Как потом выяснилось, местному начальству срочно потребовался вертолёт для доставки в горную местность небольшого пионерского отряда, корреспондента и оператора ТВ, какой-то важной областной «шишки»… и Тимура Аркадьевича Гайдара. Вот вся эта сборная компашка должна была торжественно установить у подножия одной из горных вершин Алтая памятную доску в честь Аркадия Гайдара – шестнадцатилетнего командира полка, героически сражавшегося в этих местах с белобандитами во времена гражданской войны. Короче говоря, в этот день на географической карте СССР должно было появиться наименование одной из вершин хребта Кузнецкого Алатау – «пик Гайдара». Впрочем, об этом событии я ничего не знал, когда подходил к зданию «аэровокзала», – небольшому деревянному бараку со «скворечником», где «сидел на рации» авиадиспетчер из обученных местных жителей.

Так вот, подходя к зданию «аэровокзала», я обратил своё внимание на странного пионера. Он явно выделялся в стайке детей, одетых по случаю торжества в парадную пионерскую форму с аккуратно повязанными красными галстуками. Странность заключалась не в его физических данных, ибо своим ростом и телосложением он почти ничем не отличался от остальных детей. Его странность исходила от одежды: «пионер» был одет совсем не так как остальные дети. Помимо красного галстука на шее, резко контрастирующего с цветастой рубашонкой, на голове «пионера» красовалась уродливая кепка с непомерно большим клоунским козырьком, а «низ» завершали ближе к канареечному цвету штанишки с множеством карманчиков и вычурные ботиночки на толстенной подошве. Как выяснилось уже много позже, в 80-х годах именно таковым был повседневный «прикид» чернокожих тинэйджеров, мающихся от безделья в гетто мегаполисов США.

Но когда я подошёл поближе, то меня как будто обдало кипятком: «пионер»-то оказался пожилым мужчиной миниатюрного телосложения. Мало того, от «пионера» за версту разило перегаром. Нет, не свежаком, а именно застарелым похмельным выхлопом. Да и характерная одутловатость лица пожилого «пионера» выдавала его пристрастие к хмельному зелью. «Тимур Гайдар, контр-адмирал флота» – скромно сказал «пионер», протягивая мне руку. Видя моё замешательство, которое могло возникнуть у любого человека от лицезрения столь непрезентабельного контр-адмирала, он пояснил: «Я сын писателя Аркадия Гайдара. Вы, конечно же, читали повесть моего отца «Тимур и его команда».

К моему стыду, ни в детстве, ни после я так и не удосужился прочесть знаменитую книгу советского писателя. Но могу честно сказать в своё оправдание, что в советские времена я просмотрел одноимённый фильм далеко не один раз. Ну а что касаемо сынка советского писателя, то у меня на эту тему никогда не возникало ни единой мысли, так как я даже не знал о его существовании.

В общем, от недолгой встречи с сыном советского писателя у меня осталось гнетущее впечатление, и презент – белоснежная клоунская кепка с его личным автографом на громадном козырьке. Мне объяснили, что эти кепки, которые раздавал сынок писателя, назывались бейсболками. В описываемые мной времена сей уродливый головной убор, ещё был диковинкой в наших краях, поэтому редкие модники в бейсболках выглядели так же, как и коровы под сёдлами. Конечно, в нынешнее время уже никого не удивишь даже и зимней бейсболкой (уже есть и таковые?!), ибо доброй половине граждан Руси пришлись по душе раздолбайские «наряды» беднейшего чернокожего населения США. Мало того, множество русских людей полностью переняло безобразные манеры поведения, вкусовые пристрастия, как бы музыкальные вопли, дикарские «танцы»… и вообще весь вызывающе наглый образ жизни бандитствующих нигеров из американских гетто.

Уже после взлёта из «аэропорта» и долгого набора безопасной высоты более четырёх тысяч метров над уровнем моря, у меня мелькнула мысль, что всё-таки как же верна поговорка о том, что Природа должна непременно отдохнуть на детях гениев.

А ведь писатель Аркадий Гайдар проявил свою гениальность хотя бы тем, что в отрицательном персонаже сочинённой им сказки о «Военной тайне…», он с поразительной точностью описал всю наиподлейшую сущность и даже омерзительную внешность своего ещё не рождённого внучка. Наверное, всем поколениям читателей этой сказки запомнился Мальчиш-Плохиш – гадёныш, продавшийся буржуинам за банку варенья и корзину печенья. Конечно, масштаб того, что натворил в нашем Отечестве внучок деда-героя, несопоставим с «детскими шалостями» Плохиша из сказки.

Прошло несколько лет. В начале 90-х годов по «телеящику» впервые показали свиноподобного внучка писателя-провидца, коего Борис Безумный почитал в качестве «чудо-экономиста» и только что назначил премьером. Я сразу же вспомнил «случайную» встречу с его папашей, так и не вышедшем из подросткового возраста…, и всем своим нутром почуял: для «россиян» настал малый конец света. Слепая Природа, она не слабо отдохнула на сынке героя, но как же она расслабилась на его внучке!

Так вот, узрев в «телеящике» округлую физиономию плотоядно причмокивающего «чудо-экономиста» и его «бегающие» глазки-буравчики, я сразу же вспомнил известную поговорку о свинье, дорвавшейся до корыта, а в сознании возник образ гигантского чавкающего кабана пожирающего мою страну. Я понял, что надо действовать, ибо промедление для моего семейства смерти подобно. Поэтому моя «вторая половинка» рванула по магазинам, чтобы закупить как можно больше консервов и сухпродуктов длительного хранения. Я же запрыгнул в авто и утопил педаль газа в пол, чтобы успеть до начала разрушительной деятельности совсем не сказочного Гадёныша, внезапно объявившегося на Руси, застолбить участок в сельской местности и прикупить стройматериалы для постройки деревенской избы с печным отоплением и удобствами на подворье.

Подведём итог, сей были: дед – герой гражданской войны, он же и талантливый «детский» писатель, принимавший деятельное участие в воспитании и героизации русской нации. Сын героя – бесцветная серая личность, не обладавшая положительными качествами духа своего родителя. Внук героя – беспринципное двуногое существо, принимавшее самое активное участие в разрушении нашего Отечества и уничтожения русской нации. Поэтому не надо быть пророком, чтобы предположить, что кровные отпрыски внучка героя, если таковые уже есть или же когда-то будут, явят собой ещё больших духовных мутантов, яро ненавидящих наше Отечество.

Эта запись была сделана в самом начале 90-х годов. Как в воду глядел! Всем известно что ныне вытворяет правнучка советского писателя-героя. Затрудняюсь, чтобы дать наименование этому двуногому существу. Потребовалось всего лишь три поколения для полного духовного вырождения семейства, принадлежавшего к советской элите.

В связи с этим я выудил сведения из интернета, и оказалось что многие публичные деятели наших времён, так называемые политологи, кои уже обрыдли «россиянам», и даже известные шоумены-миллионеры – это внуки и правнуки советской элиты. Они проживают в своих родовых гнёздах – домах «на набережной» и сталинских высотках.

Не отставали от советской элиты и широкие народные массы, в смысле духовного вырождения. Тяга к приобретению материальных благ стала ведущей национальной идеей советских граждан послесталинских времён. К своему удивлению мне пришлось констатировать, что за свою уже сравнительно долгую жизнь, окромя форменной и спец/одежды пилота, я не сносил ни одного отечественного костюма и ни одной пары отечественной обуви. Благо что в те времена моя зарплата порой превышала официальный оклад генсека Советской Империи и позволяла осуществлять подобные покупки.

Понятно, что перерождение созидателей в обывателей происходило в сознании народных масс. Ведь всем известно, что жаднее богатых только нищие. Советские обыватели захотели стать богатенькими господами. Поэтому мало кто из условно советских людей встал грудью на защиту Советской Империи.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110116/19374/-