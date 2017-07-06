Бузова восхитилась собственным эротическим фото

Опытная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова выложила на своей странице в Instagram фото в крошечном золотом купальнике, которое сопроводила нескромной цитатой из собственного интервью.

«Я, может, и не красавица, но фигура у меня идеальная». Ну, что есть, то есть», — написала Бузова.

Подписчики по-разному отреагировали на это заявление и на фотографию. Кто-то в восторге: «Фигура очень красивая. Эстетичная и все вещи на тебе смотрятся красиво»; «Крутая ты у нас бабенка»; «Оля, в отличной форме, умница !!! Так держать».

Другие привычно ищут и не находят у телеведущей грудь и критикуют другие части тела: «Титек то нет, идеальная ты наша.»; «Без груди фигура не идеальна»; «Ноги толстые, в остальном фигура хорошая, ну вот на лицо, нужна срочно пластика».

В конце июня Бузова рассмешила поклонников снимком с внезапно выросшей грудью, продемонстрировав купальник, фасон которого предполагает наличие бюста как минимум третьего размера.

Она вообще часто фотографируется в купальнике, и каждый раз «доброжелатели» выражают недовольство верхней частью ее фигуры.

На эту критику Бузова как-то ответила: «Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги?»