Шоу-бизнес 

Бузова уехала из России и опубликовала провокационное фото

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На своей странице в Instagram 31-летняя ведущая «Дома-2» Ольга Бузова сообщила о том, что она отправилась в Лондон вместе с певицей Ириной Дубцовой.

В доказательство своих слов Бузова разместила фото, где она изображена на фоне старинного лондонского особняка. А в комментарии новоявленная певица пообещала спеть «для всех в Трокси в 7 вечера».

Как сообщает портал «Дни.ру», Бузову пригласили в жюри конкурса красоты «Мисс СССР — Великобритания», который пройдет 22 апреля в Лондоне. По условиям конкурса, в нем примут участие восемь девушек из Восточной Европы, в основном из стран бывшего СССР. Они поборются за звание «Мисс СССР-Великобритания».

Перед отъездом Ольга Бузова не забыла поделиться с подписчиками фотографией, которую она сделала для ее концертной афиши. Многим показалось, что на этом снимке Бузова подражает нынешней девушке ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова, фотомодели Анастасии Костенко.

По материалам: http://ridus.ru/news/250766

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