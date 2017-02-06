Бузова обнажила самую красивую часть тела

Ольга Бузова выставила голый зад для 8 миллионов подписчиков.

31-летняя телеведущая, осваивающее не только роль певицы, но и белфи-блогера, оголила ягодицы и выложила в Сеть фото, на котором запечатлена без трусиков в оконном проеме.

На снимке стоящая спиной Бузова одета в коротенькое черное платье, не закрывающее изрядно увеличившуюся попу бывшей жены футболиста Тарасова.

«Sweet dreams» («сладкие сны», или «сладкие мечты»), — подписала она пикантный кадр, сделанный в одном из небоскребов «Москва-Сити».

Большинство подписчиков ее аккаунта тут же обвинили Ольгу в неприличном поведении и поисках нового мужа через разврат в Сети.

«Что-то Олю понесло…», «Остается только пожалеть одинокую, стареющую, никому не нужную мадам», «А вообще она пошла по наклонной, после развода начинают раздеваться, оголяться, типа смотри кого потерял», «Ты чего??? Оля», «Жопка хорошая. Но зачем ее выставлять на всеобщее обозрение?», «Оля ты вроде умная и красивая девушка ну зачем выставлять на показ свое голое тело», «Она была типо скромная пока замужем. А теперь понеслась», «Что-то после развода с Олей случилось», «Бузеныш не перегибай палку», «Ну бузова, что-то разошлась прям… возомнила себя секси шмекси… Успокойся оленька!!», «Осталось только письку показать на весь мир и ты как все…», «Я не пойму, Оля переквалифицировался из „актрисы, ведущей, певицы“ в порно звезду?», «Нужно ей палку засунуть», «Развратное нутро никаким платком не прикроешь», — написали они (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Впрочем, фото Бузовой уже набрало более 170 тысяч лайков и несколько комментариев в защиту теледивы, которая после развода все чаще обнажается перед камерой.

«Супер фото», «Мужчины не уснут)))», «И че что она жопу выставила??? ваше какое дело? у нее хорошая и завидная для вас задница!!!», — отметили интернет-пользователи.

Часть фанатов мужского пола поделились делиться в комментариях своими эротическими фантазиями в адрес начинающей певицы.

Тем не менее сама Бузова игнорирует нападки в свой адрес и даже демонстрирует чувство юмора.

На днях телеведущая разместила на своей странице фотоколлаж с мемом Ждуном, высмеивающим ее жалобы на одиночество в постели.