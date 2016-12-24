Бузова и Тарасов, последние новости: поклонники разглядели в деталях интерьер новой квартиры телеведущей «Дом 2»

Бузова и Тарасов, последние новости. Уже несколько месяцев прошло с момента, как телеведущая проекта «Дом 2» Ольга Бузова рассталась со своим супругом Дмитрием Тарасовым. В настоящий момент все поклонники Ольги ожидают предстоящей процедуры развода, которая, если верить последней информации должна состояться 30 декабря. Последние недели жизни телеведущей была довольно непростым временем, поскольку на неё свалилось немало неприятностей. Кроме этого в жизни возникло несколько скандальных ситуаций. Довольно сложными стали судьбы у этих двух людей после расставания. Их дальнейшие жизненные пути складываются по-разному.

После расставание с Тарасовым для Ольги наступил тяжелый период, который привел к тому, что на её сердце появилась печаль. Для того чтобы не грустить по поводу разрыва своих отношений с Тарасовым, бывшая телеведущая решила полностью погрузиться в работу. Свой график она в настоящий момент выстраивает таким образом, чтобы свободных часов у неё не было. Поэтому можно говорить о том, что в настоящий момент девушка живет в режиме нон-стоп и занимается только тем, что закончив работу на одном месте, переезжает на другое. Побывав на одной вечеринке и выступив перед зрителями, она отправляется на другую. Если говорить о Дмитрии Тарасове, то он такой активности в плане работы не демонстрирует. Образ жизни, который ведет футболист, можно назвать довольно скромным. Крайне редко на его страничке в социальной сети Instagram появляются новые публикации.

Бузова и Тарасов, последние новости. По последней информации, которая стала известна журналистам, сейчас Тарасов находится на Мальдивах. В курортное место он отправился вместе со всей семьей. Каких-то деталей отдыха на Мальдивах пока не поступало. Однако можно предположить, что все время он тратит на различения и пляжный отдых. Что касается Ольги, то она продолжает оставаться публичной персоной. Поэтому не удивляет то, что часто появляются новости, связанные с ней. Накануне девушка столкнулась с довольно серьезной проблемой. Начало декабря ознаменовалось стартом простудных заболеваний.

Бузова и Тарасов, последние новости. Многие наверняка знают о том, что Дима Билан пострадал от пневмонии и оказался в больнице, в которой находился несколько дней. Простуда не обошла стороной и Ольгу, которая столкнулась не с простым ОРВИ, а с более сложным заболеванием — бронхитом. После осмотра врачами они дали знаменитости рекомендацию на время приостановить свою активную деятельность. И хотя Бузова дала обещание, что возьмет перерыв в работе, но обещание не выполнила. Даже с бронхитом она отправилась на съемки. Девушка появилась на площадке для съемок новогоднего выпуска телепроекта «Дом 2». Демонстрируя активность, будучи, находясь в болезненном состоянии, ослабленный организм девушки не выдержал повышенной нагрузки и в результате во время исполнения своего хита «Под звуки поцелуев» она потеряла сознание.

Бузова и Тарасов, последние новости. Однако немало поклонников привлекла не эта ситуация, а другой интересный момент. Всем хорошо известно о том, что когда супруги расстались, то Тарасов выгнал ведущую «Дом 2» из своей квартиры. Бузова в результате потеряла жилье и осталась без крыши над головой. Позднее стало известно о том, что Тарасов забрала у неё и автомобиль. Когда Дмитрий выгнал Ольгу из своей квартиры, то она активно стала заниматься поисками подходящего жилья. И, судя по последней информации, нашла его. На фотографиях, которые появились в последние дни в СМИ, можно увидеть новое жилище Бузовой, а также рассмотреть детали интерьера. Пока правда неизвестно, является ли жилье её собственностью или же девушка пока его снимает. Отметим, что интерьер, который преобладает в квартире Бузовой, выглядит довольно примитивным. Отметим, что обстановку, в которой сейчас проживает в своей квартире Бузова, можно назвать довольно простой, однако обставлена она со вкусом.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7926-buzova-i-tarasov-poslednie-novosti-poklonniki-razglyadeli-v-detalyah-interer-novoy-kvartiry-televeduschey-dom-2.html