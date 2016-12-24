Бузова и Тарасов, последние новости: на концерте телеведущая потеряла сознание

Бузова потеряла сознание на концерте. В последние недели Бузова испытывала серьезные переживания в эмоциональном плане, что было связано с тем, что она до сих пор не пережила расставание со своим супругом Дмитрием Тарасовым. Большая нагрузка, которая выпала на неё в последнее время, привела к тому, что организм помаленьку начинает сдавать. Несколько дней назад стало известно о том, что телеведущую «Дом 2» подкосило заболевание. Девушку атаковал бронхит и в результате она некоторое время была вынуждена провести в постели и даже вызвала врачей, которые дали рекомендации по лечению.

Говоря про внутреннее напряжение, с которым столкнулась Бузова, необходимо отметить, что его появление связано главным образом с расставанием со своим супругом, а также с тем, что в сети несколько недель назад была опубликована личная переписка Бузовой. Вскрывшиеся нелицеприятные подробности, содержащейся в сообщениях Ольги, привели к тому, что её душевное состояние серьезно ухудшилось. Это конечно негативным образом отразилось на её здоровье, которое серьезно пошатнулось.

Бузова потеряла сознание на концерте. Следствием этого стала неприятная ситуация, в которую накануне угодила Бузова. Прямо на концерте девушка, выступая со своей песней «Под звуки поцелуев», упала в обморок. Ей повезло, что на сцене рядом с ней находились танцоры. Они смогли подхватить Бузову и в результате она избежала серьезных травм при падении.

Отметим, что обморок стало следствием болезненного состояния девушки. Стоит сказать, что несколько дней назад Бузова обратилась за помощью к врачам, поскольку почувствовала себя плохо. Медики после осмотра телеведущей констатировали у неё бронхит и дали рекомендации по лечению. В частности, специалисты посоветовали ей отказаться от дальнейшей активной деятельности и не выступать на различных вечеринках и мероприятиях. Однако Ольга отказалась следовать этой рекомендации и продолжила вести активную деятельность. В результате это привело к такому неприятному инциденту.

Ольга является творческой натурой и без работы сидеть просто не может. Тем более что у неё на сердце ещё осталась боль от расставания с Тарасовым. Её она еще не до конца пережила. По этой причине, чтобы не думать о грустном, она решила отказаться от своего больничного. Оля продолжила свои выступления, будучи, находясь в болезненном состоянии. В результате этого в обморок она упала на сцене.

Бузова потеряла сознание на концерте. Напомним, что ранее репортером удалось узнать из общения Бузовой с подругами о том, что Тарасов выгнал её из дома. Такой разговор был зафиксирован репортерами во время вечеринки Александра Самедова. Праздник был устроен футболистом по случаю перехода в «Спартак» из своего родного «Локомотива». Находясь на улице, Бузова общалась со своими подругами. Им она рассказала, что Дима выкинул её из квартиры и лишил автомобиля. Также Бузова поделилась деталями своего выселения из квартиры футболиста. По её словам, для того чтобы выпроводить её из своего жилища Тарасов пригласил чеченцев. Как рассказала Оля, благодаря такой поддержке он смог выпроводить её из своей квартиры. Кроме этого он забрал все подарки, которые подарил. В разговоре с подругами Бузова назвала своего пока еще супруга «мразью» за такое отношение к себе.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7927-buzova-i-tarasov-poslednie-novosti-na-koncerte-televeduschaya-poteryala-soznanie.html