Бузова-2: фанаты обвинили в деградации экс-солистку «Блестящих»

Поклонники экс-солистки «Блестящих» Ольги Орловой раскритиковали ее новый клип.

Фанаты назвали новую работу певицы деградацией и подражанием Ольге Бузовой. Обе являются ведущими телепроекта «Дом-2».

Многие из тех, кто оставляли комментарии, предположили, что на стиль Орловой повлияла Бузова и само телешоу.

«Эх, совсем не то, и дом 2 не ваше», «Им там, видимо, один чел песни пишет и клипы снимает», «Вообще не ваш формат, у вас же хороший голос и песни ваши предыдущие тоже отличные! Зачем же вы беретесь фигню петь? Для чего? Испортить себе репутацию певицы?», «Деградирует ваше творчество, наверное, влияет дом 2», «Видно, что все, кто работают в доме 2, становятся одинаковыми!!!» — пишут подписчики в комментариях.

Впрочем, были и те, кто заступился за любимицу.

«Дорогие эксперты, просто информация- Ольга солистка группы Блестящие с 1995 года, в которой пела именно она, о Бузовой тогда никто и не слышал, поэтому ещё очень большой вопрос кто и после кого начал петь)))» — написала одна из подписчиц Орловой.

«Олечка, вы очень хорошая!😻Идёте в ногу со временем, ведёте молодёжный проект и про певческую карьеру не забываете☝🏻А уж история с Жанной показала всей стране какой вы человек🏻Очень люблю вас и восхищаюсь,♥️песня класс, клип вообще🔥Не слушайте негатив, это обиженные жизнью люди🏻‍♂️Так держать!!🙌🏻😘😘😘», — поддержала артистку еще одна фанатка.

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«А от Ольги отписалась, когда та стала вести этот дом2 ((((и петь как Бузова. Реально однотипно… При всём уважении к обеим!» — призналась еще одна разочарованная поклонница.

39-летняя Орлова стала ведущей скандального телепроекта «Дом-2» в марте этого года. Многие ее фанаты восприняли эту новость с негативом. «Неужели выступать больше негде? Для приличных людей это не то место…», «Omg 😲, только не дом-2, где сборище проституток и бездельников», — негодовали интернет-пользователи.

Аналогичному осуждению подверглась и другая экс-солистка «Блестящих» Юлия Ковальчук только за то, что выступила в эфире «Дома-2» с новой песней.