Бумажная перемога: В Киеве презентовали комикс, посвященный «освобождению» Крыма (ФОТО, ВИДЕО)

Украинские «патриоты», не имея возможности похвастаться реальными победами и достижениями, изливают в окружающее пространство безумные фантазии воспаленного национального самосознания.

Так, в Киеве 25 июля был презентован комикс «Охранники страны», посвященный «освобождению» Крыма.

Это первый выпуск второго сезона графической новеллы. В истории семь главных персонажей, каждый обладает особыми способностями, рассказал на пресс-конференции автор текста Иван Роговой.

«Это Хорив, командир группы от Минобороны, Кий — оперативный руководитель, сердце и мозг, Щек это юноша, обладающий суперсилой, компьютерный гений, Девушка Лыбидь — супербоец. Есть персонажи из крымскотатарского народа, хранители артефактов, от них зависит мир на нашей территории. Они обладают сильными суперспособностями, благодаря им удавалось на протяжении многих веков сохранять мир и равновесие», — рассказал автор.

Среди персонажей есть исторические персонажи и современники, например, предводитель меджлиса* Мустафа Джемилев, который в фантазиях автора предстает в совсем не свойственном ему амплуа.

«Прообраз мудреца — Мустафа Джемилев, который является на сегодня титаном, который своей историей жизни доказал приверженность ценностям, его борьба продолжается много десятилетий. Это человек-история. Вся его жизнь — это борьба за народ. Он провел 15 лет в советских лагерях, потому что стоял за принципы, и сейчас он лишен возможности находиться в Крыму», — сказала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

Она добавила, что экземпляры издания могут распространять в школах и библиотеках, также их отправят украинским военным, а при условии перевода на английский язык, МИД Украины будет содействовать распространению комиксов за рубежом.

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