Будущее Украины и Донбасса просматривается на примере Молдовы и Приднестровья

Если межгосударственное взаимодействие Молдовы и Российской Федерации будет идти на столь же конструктивном уровне, сухопутный коридор в Приднестровье через крайне нестабильный и криминальный регион Одессы абсолютно не будет нужен.

Точно так же, как исключён из повестки дня сухопутный путь на Крым, благодаря Керченскому мосту, Энергомосту, который подключил энергосистему Крыма к ЕЭС России, газопроводу «Краснодарский край – Крым» и строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе.

В «Минских соглашениях» Россия чётко высказалась, что она за сохранения территориальной целостности и суверенитета Украины, не раз об этом говорили Владимир Владимирович Путин и Сергей Викторович Лавров. Естественно, желательно, чтобы при власти в Киеве находились вменяемые и договороспособные политики. Но это именно что желательно, а не обязательно.

Отношения Российской Федерации и Молдовы в конце 2016 — начале 2017 года являются реальным примером, как всё будет в итоге происходить на Украине.

И конструктивный переговорный процесс, который сейчас идёт между правительством Молдовы и правительством Российской Федерации демонстрирует принципы, которыми пользуется всё международное сообщество при решении сложных внутренних конфликтов независимых государств.

Основной рецепт купирования и излечение внутригосударственных конфликтов независимых государств: «Прекращение боевых действий или снижение интенсивности боевых действий до приемлемого уровня. Обеспечение диалога между оппозицией и властью. Создание официальной роли оппозиции во власти. Международная помощь в поиске консенсуса между сторонами внутригосударственного конфликта».

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Приднестровского конфликту вот уже больше 25 лет.

«22 мая 1990 года. Похороны Дмитрия Матюшина, зверски убитого народофронтовскими боевиками у памятника Штефану чел Маре в центре Кишинёва. Толпа народофронтовцев и унионистов избила у здания Верховного Совета Молдавской ССР манифестантов, требовавших защитить русских детей и призвать убийц к ответу. Попутно били всех прохожих на проспекте Ленина, говоривших на русском языке. Лозунги фашиствующих молодчиков: «Убирайтесь в свою Сибирь», «Уходите, пока всех вас не прикончили»!»

Да, ровно то же самое сейчас происходит на Украине.

И радует, что новая власть в Молдове готова вести диалог как с Приднестровьем, так и с Российской Федерацией для увеличения стабильности в регионе, для снижения градуса общественного и политического противостояния.

Рано или поздно любые гражданские войны заканчиваются. Рано или поздно надо будет искать возможности для диалога. Ради простых людей.

Изучим заявления руководства Молдавии за последние два месяца.

Президент республики Игорь Додон отметил, что руководство Молдавии намерено восстанавливать контакты с Россией, несмотря на ранее подписанные соглашения с Евросоюзом. Он подчеркнул, что новое руководство республики настроено прагматично и понимает нынешние политические реалии.

«Мы понимаем, что действуют некоторые соглашения, которые подписывала Молдова с Европейским союзом. Мы считаем, что они были поспешными в 2014 году, и выступаем за аннулирование этих соглашений», — отметил президент.

«… большинство не согласно с тем, что происходило в двусторонних отношениях Кишинева и Москвы. Нас связывает очень многое: православие, общее прошлое, настоящее. Я уверен, что нас связывает и общее будущее», — отметил Игорь Додон.

Владимир Путин заявил, что Россия выступает за территориальную целостность Молдавии и сохранение ее внеблокового статуса. «Мы последовательно выступаем за суверенитет и территориальную целостность республики, сохранение ее внеблокового и нейтрального статуса», — сказал российский лидер.

Путин также заявил, что Россия готова выступать посредником и гарантом в приднестровском урегулировании. «Необходимо стремиться к поиску взаимоприемлемой государственно-правовой модели урегулирования на основе общепризнанных норм международного права. Россия готова по прежнему выступать посредником и гарантом соблюдения договоренностей, которые могут быть достигнуты между сторонами», — сказал Путин.

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«Мы приветствуем мужество, которое проявил избранный президент Молдовы Игорь Николаевич Додон, совершив свою поездку в Приднестровье, потому что это, безусловно, демонстрация желания восстановить не только отношения, но и восстановить территориальную целостность страны. И при этом это явное проявление уважения к тем людям, которые в Приднестровье проживают», — сказал Путин.

Путин напомнил, что в 2003 году удалось «как никогда близко» подойти к окончательному урегулированию данного территориального вопроса, «но, к сожалению, тогда руководство Молдовы неожиданно изменило свое решение и этот план, подготовленный всеми заинтересованными участниками этого процесса (так называемый «Меморандум Козака»), не был реализован».

Как видим, Российская Федерация последовательно выступает за федерализацию Молдавии. Точно так же Российская Федерация уверена в том, что федерализация Украины — наилучший способ прекратить гражданскую войну на территории украинского государства.

«Я очень рассчитываю на то, что мы сможем вернуться к этому вопросу и вернуться не на словах, а на деле, и с учетом интересов всех людей, которые проживают на этой территории, найти компромисс. Если такой компромисс, а он может быть найден только между самой Молдовой и Приднестровьем, будет найден, то мы, безусловно, будем выступать гарантами исполнения всех достигнутых договоренностей», — заключил глава российского государства.

«Сохранение государственности и нейтралитета Молдавии, реинтеграция страны и решение приднестровской проблемы, сохранение православных ценностей — все это невозможно отстаивать и решать без стратегического партнерства с Россией», — сказал Президент Молдавии Игорь Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон уже поднял вопрос о необходимости пересмотреть условия и отношения с НАТО и Евросоюзом. Потому что популистские, необдуманные и довольно русофобские действия предыдущих руководителей Молдавии причинили вред в первую очередь своему же государству и своему народу.

«Мы совсем не против, чтобы наши партнеры, в том числе Молдавия, развивали естественно свои отношения с партнерами где бы то ни было, в том числе в Европе, — сказал Путин. — Просто нам хотелось бы, чтобы эта совместная работа шла в согласованном режиме, с тем чтобы ничего не разрушать, что мы имеем, а двигаться вперед, улучшая состояние наших экономик, социального сектора и повышая уровень жизни наших граждан».

Русофобия оказалась очень дорогой и опасной стратегией для Молдавии. Это же предстоит в итоге понять и Украине.

Радует то, что Игорь Додон, как прагматичный государственный деятель, поднял этот вопрос на самый высокий уровень.

«Надо сказать прямо, это делалось по соображениям геополитики, именно потому происходит то, что мы видим — рост коррупции, недоверие властям, снижение сторонников евроинтеграции с 70% в 2009 году до 39% по последним опросам. Мы не увеличили экспорт в ЕС, но также потеряли рынок в России, который долгие годы был главным для нашей страны. После заключения этого соглашения из банковской системы страны был украден миллиард евро», — сказал Додон.

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При этом он подчеркнул, что «Молдавия должна выстраивать хорошие отношения с ЕС, поддерживая стратегическое партнерство с Россией, так как только сотрудничество и с Западом, и с Востоком может обеспечить интересы молдавских граждан».

Хотите понять, как будет решаться внутриукраинский конфликт, изучайте, как сейчас идёт переговорный процесс между Молдовой и Приднестровьем при поддержке Российской Федерации.

Международным сообществом давно уже изобретены, проверены и испробованы на практике инструменты для решения внутригосударственных конфликтов. Как в Молдавии и Приднестровье. Как на Украине и Донбассе.

И «Минские соглашения» являются классическим и высокоэффективным дипломатическим средством для снижения градуса гражданской войны на Украине и для построения условий будущего диалога.

А диалог неизбежен. Если его не желают нынешние киевские власти, тем хуже для них.

На их место придут прагматичные и адекватные люди, которые в первую очередь заботятся о своём народе, а не о своём благосостоянии, амбициях, фобиях и внутренних комплексах.

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»