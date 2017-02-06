Будьте бдительными! — обращение к жителям ДНР (ВИДЕО)

Возможно, трагедии с обстрелом района Мотеля в Донецке и многих других трагедий удалось бы избежать, если бы уровень гражданской бдительности был максимальным, считает донецкий журналист Константин Долгов.

«Помните, что наша с вами спокойная жизнь — это результат не только успешных и уверенных действий нашей армии, наших правоохранительных органов и наших спецслужб — это и наш с вами вклад в общую, коллективную безопасность.

Не будьте равнодушными. Проявляйте бдительность и гражданскую сознательность.

Обращайте внимание на лиц, вызывающих подозрение. Если кто-то проявляет необоснованное внимание к местам дислокации воинских частей, местам проживания военнослужащих, местам расположения важных инфраструктурных объектов, в том числе котельных и электрических подстанций — немедленно звоните на горячую линию Министерства госбезопасности ДНР (071) 300-19-81, (062) 297-44-44 или в полицию по телефону 102.

При обнаружении подозрительных предметов также звоните по указанным номерам, ни в коем случае не трогайте их руками», — написал журналист на своих страницах в социальных сетях.

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