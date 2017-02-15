Украина 

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО)

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«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

В день святого Валентина известный украинский телеканал откровенно пошло и грубо высмеял своих политиков.

В публикации ТСН представили, как бы выглядели «валентинки», которые могли бы отправить известные политики.

Например, главный украинский «радикал» и гомосексуалист Олег Ляшко изображен на открытке с подписью «Будь моею скотынякою». Это слово Ляшко использует для оскорблений своих оппонентов.

Грубо прошлись журналисты и по нардепу Дмитрию Добкину, которого неоднократно подозревали в употреблении наркотиков. «Ты мой любимый наркотик» написано на его открытке.

«Я буду твоим снежным ангелом», так оформили открытку от мэра Киева Виталия Кличко. Намек прозрачен: совсем недавно украинская столица была буквально парализована внезапным и обильным снегопадом.

Досталось и главе украинского МИД Павлу Климкину. Подпись на «валентинке» с его фото звучит так: «Жду тебя, как безвиз». Власти Украины уже столько раз обещали гражданам безвизовый режим с Европой, что веры в их обещания у украинцев таят на глазах.

Традиционно пошло «прошлись» по главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Подпись на «валентинке» от ее имени звучит по меньшей мере скабрезно: «Я подниму твой курс». 

Не остался без внимания и сам украинский президент. Подпись «Нам будет вместе так сладко» красноречиво указывает на связь Порошенко с конфетной корпорацией «Рошен», которую президент обещает продать уже 2 года.

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«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

«Будь моєю скотинякою»: Украинское ТВ грубо высмеяло первых лиц страны в «День Валентина» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487086468

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