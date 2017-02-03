Броуновский Порошенко: выхода нет

Нет, давно уже известно, что политическая верхушка Украины живет в своей, отдельной реальности, благо доступ к «веществам» там не лимитированный и Петькино пьянство — еще не худший вариант из возможных, пишет «Журналистская правда».

Но самый полный абзац — когда такой упоротый псих пытается заставлять весь мир ему подыгрывать.

«Президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вступлении страны в Североатлантической альянс. Об этом глава государства заявил в интервью газете Berliner Morgenpost, опубликованном в четверг, 2 февраля. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов населения, а сейчас — 54 процента.

„Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в альянсе“, — отметил Порошенко».

Да, дружище, да! Ты выбрал наилучший, оптимальнейший момент! Сейчас, когда спустя полтора года на Донбассе снова вовсю заговорили пушки, ты решил полезть в НАТО, аки медведь в сказочный теремок.

Там, разумеется, только и ждали, когда Украина поглубже увязнет в гражданской войне, коррупции и политическом кризисе, чтобы всей гурьбой, наперегонки, броситься спасать несчастную новую «сестричку».

Вот прям ждали-ждали, да-да! Аж подпрыгивали от нетерпения — скорее, ну скорее же проводите референдум, и обязательно тогда, когда у вас проблем побольше накопится!

Если кто не читал в детстве всем известную сказку «Теремок», там подобные амбиции привели к тому, что тупая туша просто раздавила хрупкое строение, из которого, правда, предусмотрительно успели выскочить все жильцы.

В НАТО весьма трезво оценивают прочность собственного «теремка», и потому решили дать отлуп Украине даже в таком архинужном и архиважном вопросе как размещение ПРО.

«НАТО отложила переговоры с Украиной по использованию европейской системы противоракетной обороны. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Укринформ. „Существует некоторая политическая деликатность в привлечении (к переговорам. — Ред.) Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России“, — говорят в организации.

Некоторые дипломаты выступили за осторожный подход к обсуждению работы ПРО с Украиной во избежание дальнейшего ухудшения отношений с Россией».

Даже ПРО уже передумали размещать — куда там принимать в члены! Украина уже юбку задрала и наклонилась, а ей пинок под зад — уйди, токсичная

Однако наш зигзагообразный заяц продолжает свой хаотичный бег. В том же интервью немецкой газете Berliner Morgenpost он заявил, что всей душой за отмену антироссийских санкций. Вот только пускай войска выведут с украинской территории.

Как можно вывести войска оттуда, где их нет, тупой ты валенок?

У Достоевского один герой кричал: «Мне не дают быть добрым!» — точь в точь как Петруша. Он бы и рад быть добрым, да ему не дают! А так он — с дорогой душой! Голубь мира просто!

И вот наш «броуновский Порошенко» то в НАТО лезет, то санкции отменяет. Совсем, бедный, ополоумел.

Впрочем, и есть от чего. Александр Роджерс детально перечислил все критические проблемы для порошенковского режима в последнее время: это и внешнеполитические провалы (чудовищные!), и риск досрочных парламентских выборов, и военное обострение. Замечешься тут!

Все эти нелепые движения говорят о том, что никакой мало—мальски выверенной стратегии с горизонтом планирования хотя бы в месяц уже нет. Есть судорожные ужимки проигравшегося игромана, хватающего прохожих за грудки с требованием дать взаймы десятку, или купить последний пиджачишко («смотри, новый совсем!»), или взять в рабство с оплатой вперёд.

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Одно страшно: у этого истеричного дурака всё ещё остаются рычаги влияния на силовые структуры, которые могут стать инструментом очередных провокаций. И действительно есть тревожный вопрос: а не собьёт ли Украина очередной пассажирский самолёт, чтобы снова свалить всё на Россию и стать «несчастненькой и жалеемой» брезгливыми «западными партнёрами»?

Как уже едко высмеяли в соцсетях, каждое обострение на фронте происходит аккурат тогда, когда Петя едет на Запад чего-то просить.

Так случилось и в этот раз, но от криков «Волки! Волки!» все устали и дали понять крикуну, что ни на грош ему не верят. Так как никаких других козырей и планов у изолгавшегося укроперза уже нет, он может только повышать ставки, почти не заботясь о правдоподобности. Так что есть основания ждать провокаций чудовищной наглости и масштаба.

Григорий Игнатов