Брошенная дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной предложила ей помощь

Недавно журналисты канала НТВ обратили внимание широкой общественности на плачевное положение звезды советского экрана Лидии Федосеевой-Шукшиной. Немощная актриса осталась на старости лет без помощи и поддержки своих дочерей, которые перессорились между собой из-за квартиры матери.

Неожиданно свою помощь больной матери предложила ее старшая дочь Анастасия Воронина, с которой Лидия Шукшина не общается уже много лет. Анастасия – дочь актрисы от первого брака с актером Вячеславом Ворониным. После развода родителей девочка осталась жить с отцом в Киеве, где находится и по сей день.

Женщина отсидела срок в тюрьме, и после этого Шукшина прекратила общение с ней и внучкой Лауриндой. Однако Анастасия все-таки решила в сложной ситуации протянуть матери руку помощи:

Если ей нужна помощь, но не материальная, потому что я ничего не могу дать, физическая, моральная, то пожалуйста. Если речь идет о том, чтобы ухаживать за ней, то да, я сделаю все, но если это касается денег, то я здесь бессильна. Я хочу, чтобы она поняла, что у нее есть дочь

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/broshennaya-doch-lidii-fedoseevoy-shukshinoy-predlozhila-ey-pomoshh.html