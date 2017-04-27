Британский эсминец в Черном море — это не вызов России, а клоунада, — эксперт

Британские СМИ назвали отправку эсминца к берегам России «посланием Путину».

Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что настрой прессы отражает настрой британского правительства.

Британская бульварная пресса придала особое значение сообщениям о том, что эсминец королевского флота Великобритании HMS Daring вошел в Черное море для учений с ВМС Румынии.

Газета Daily Mail рассматривает отправку корабля на «задний двор» России как «послание» Владимиру Путину.

«Ну как, вам нравится?» — такой вопрос, условно обращенный к российскому президенту, вынесен в заголовок статьи.

The Sun утверждает, что Лондон решил отплатить Москве «той же монетой» — ответить на проход российских кораблей через Ла-Манш. Таблоид обвиняет российские суда в «бряцании оружием» и заявляет, что в последнее время они «систематически провоцируют» Великобританию.

Журналисты Daily Star пошли еще дальше своих коллег.

«Военный корабль королевского флота отправлен к порогу Путина в знак мести за вторжение в Ла-Манш», — гласит заголовок статьи на сайте издания.

Под этим заявлением размещено видео запуска зенитной ракеты Aster с эсминца HMS Daring — эти и другие кадры на сайте Daily Star «приведут Кремль в бешенство», убеждены британские журналисты.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что общий настрой британской прессы отражает настрой правительства страны.

«Главное, что они хотят в военном плане, — чтобы Британия вновь стала владычицей морей, об этом говорила премьер-министр Тереза Мэй.

Это пожелание отражает милитаристский настрой британского правительства. Напомню о недавнем высказывании министра обороны Майкла Фэллона, который открыто заявил, что Великобритания имеет право нанести превентивный ядерный удар, что вызвало серьезные вопросы даже в стане союзников по НАТО.

Очень громкие заявления, которые, честно говоря, не очень соответствуют статусу страны. Это не статус Британской империи», — сказал Иван Коновалов.

Вместе с тем он отметил, что представлять отправку эсминца к берегам России как некое «послание» стране и ее лидеру наивно.

«А что в этом такого? Британские корабли постоянно присутствуют в Черном море. Просто, согласно Конвенции Монтрё, они там могут находиться определенное количество времени, а потом (должны. — Прим ред.) уходить. Поэтому происходит ротация — теперь вот зашли британцы.

Представлять поход британского эсминца к нашим берегам как нечто из ряда вон выходящее, как вызов России и президенту Путину — это чисто британская клоунада британской прессы», — отметил военный эксперт.

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