Британские СМИ назвали нацистскую акцию украинских ультрас «расизмом в России» (ФОТО)

Британский таблоид The Sun опубликовал видео о беспорядках на футбольном матче между киевским «Динамо» и «донецким» «Шахтером» под заголовком «Расизм в России».

На стоп-кадре к ролику изображены люди в масках с файерами, у одного из них на лбу нарисована свастика.

В комментарии к видеозаписи указано, что речь идет о командах из Киева и Донецка. Возможно, автора публикации подвели скудные знания в области географии.

Ранее сообщалось, что фанаты устроили расистские акции на встрече киевского «Динамо» с «Шахтером» в рамках чемпионата Украины по футболу.

Это не первый раз, когда британский таблоид публикует «фейк» о футбольных фанатах и России. Так, в марте на сайте The Mirror появилась статья, в которой кулачные бои на Масленицу выдавались за подготовку российских болельщиков к драке с англичанами.

Читайте также: «Скотина тупая!»: Веллер бросил микрофон и кружку в ведущую «Эха Москвы» (ВИДЕО)