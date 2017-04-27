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Британские СМИ назвали нацистскую акцию украинских ультрас «расизмом в России» (ФОТО)

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Британские СМИ назвали нацистскую акцию украинских ультрас «расизмом в России» (ФОТО) | Русская весна

Британский таблоид The Sun опубликовал видео о беспорядках на футбольном матче между киевским «Динамо» и «донецким» «Шахтером» под заголовком «Расизм в России».

На стоп-кадре к ролику изображены люди в масках с файерами, у одного из них на лбу нарисована свастика. 

В комментарии к видеозаписи указано, что речь идет о командах из Киева и Донецка. Возможно, автора публикации подвели скудные знания в области географии.

Ранее сообщалось, что фанаты устроили расистские акции на встрече киевского «Динамо» с «Шахтером» в рамках чемпионата Украины по футболу.

Это не первый раз, когда британский таблоид публикует «фейк» о футбольных фанатах и России. Так, в марте на сайте The Mirror появилась статья, в которой кулачные бои на Масленицу выдавались за подготовку российских болельщиков к драке с англичанами. 

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Британские СМИ назвали нацистскую акцию украинских ультрас «расизмом в России» (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493317752

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