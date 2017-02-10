Британские истребители сопроводили российские Ту-160: границы не нарушены

Минобороны Великобритании признало, что российские бомбардировщики Ту-160 не нарушили международные нормы использования воздушного пространства над Атлантикой, передает ТАСС.

Кроме того, по словам британских военных, в воздушное пространство Королевства они не заходили. «Ни в один момент российские самолеты не входили в воздушное пространство Великобритании», — сказали в министерстве.

Там подтвердили появившуюся ранее информацию о том, что с баз ВВС в Лоссимуте и Конингсби были подняты по тревоге самолеты Typhoon, которые сопроводили российские Ту-160.

Британская Independent пишет, что российские самолеты приблизились к границам Британии с северо-востока и затем проследовали к западному побережью Ирландии и Бискайскому заливу. Поэтому в воздух поднялись также французские и испанские самолеты, но Ту-160 развернулись и взяли курс обратно на север.

В Минобороны России отметили, что Ту-160 выполняли полет в нейтральных водах в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана. В ходе полета экипаж Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78.