Украина 

Бридлав поддержал отправку летального оружия Украине

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Бридлав поддержал отправку летального оружия Украине | Русская весна

Экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал в отставке Филип Бридлав поддержал отправку Киеву «летального оборонительного» оружия на фоне обострения ситуации в Донбассе.

«Администрация Обамы сомневалась в необходимости поставок Украине оборонительного оружия, необходимого для лучшей самозащиты. Новый срок должен это пересмотреть», — сказал Бридлав, имея в виду вступившего в должность президента Дональда Трампа. 

США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не «летального вооружения». Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.

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Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса на Украине и реализации минских соглашений.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486665099

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