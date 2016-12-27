Боженой Рынской займется российская прокуратура

Ширится скандал, вызванный циничным высказыванием скандальной диссидентки Божены Рынской по поводу гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе под Сочи. Люди настолько возмущены поведением скандальной блогерши, что начали собирать подписи под петицией с просьбой лишить Божену российского гражданства. На данный момент за это проголосовало уже более 120 тысяч человек.

Оппоненты Рынской, требуя объяснений, явились под двери квартиры журналистки, и в порыве гнева выкинули на улицу нарядную елку, установленную у входа. Однако это не охладило пыл разошедшейся не на шутку Божены, и она опубликовала в своем Фейсбук новый, еще более оскорбительный пост.

Действиями Рынской заинтересовалась Генпрокуратура, которая проверит высказывания журналистки и даст правовую оценку происходящему. Запрос на проверку поступил от члена общественной палаты Артема Кирьянова.

Негативное отношение Божены к сотрудникам НТВ объясняется просто. В 2013 году она устроила драку с журналистом, разбив ему камеру. За это суд приговорил ее к году исправительных работ.

Фото: facebook

По материалам: http://starandstar.ru/bozhenoy-ryinskoy-zaymetsya-rossiyskaya-prokuratura.html