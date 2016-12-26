Борщ на Украине подорожал вдвое

Ухудшение экономической ситуации, разрыв отношений с ключевым торговым партнером – Россией, обвал курса гривны – все это стало причиной двукратного роста цен на борщ на Украине.

Согласно данным общественного объединения «Экономический дискуссионный клуб», чтобы сварить кастрюлю борща понадобится не менее $5 или более 130 гривен, в начале 2016 года сумма расходов на приготовление борща составляла не более 74 гривен или $3.

Дело в том, что мясо на Украине за год подорожало на 30% — килограмм теперь стоит более 100 гривен ($3,8). Более того цены на овощи в среднем росли на 3% каждый месяц, а перед новым годом рост цен усилился до 7%.

Такая ситуация стала возможна из-за сокращения объемов производства овощей и мяса, что только усугубилось из-за введения санкций в отношении России, поскольку наладить импорт данной продукции не удалось.