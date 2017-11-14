Борис Григорьев. Почему для США дружба с Путиным – позор, а со Сталиным – честь?

Это уже беспрецедентно и похоже на какую-то фантасмагорию или сделанный в нарочито гротескной манере мультик.

Президент США Трамп который раз талдычит о невмешательстве Путина в американские выборы:

– Он сказал, что не вмешивался. Я спросил его еще раз. Сколько еще можно спрашивать об этом? Каждый раз, когда мы видимся, он говорит, что этого не делал, и я верю, что он имеет в виду то, что говорит. Я думаю, он очень оскорблен, и это не очень хорошо для нашей страны…

По этому же случаю глава США отвечает экс-директору Национальной разведки Джеймсу Клэпперу, экс-директору ЦРУ Джону Бреннану и экс-главе ФБР Джеймсу Коми:

– Это политические интриганы. Про Коми уже известно, что он лжец и организовывал утечки… Путин решительно, категорически заявляет, что не имеет к этому никакого отношения…

Но бывшие обамовские разведчики в долгу у нынешнего президента США не остаются – и отвечают ему не хуже нашего Навального.

Член постоянного комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф пишет в его Твиттере: «Знаете, кто еще оскорблен, мистер президент? Американский народ. Вы верите зарубежному противнику больше, чем своим разведывательным службам».

Бреннан:

– Я думаю, что Трамп был по какой-то причине запуган Путиным, опасаясь того, что он может предпринять. То, что Трамп делает в отношении россиян – это либо наивность, либо невежество, либо страх… Особенно недостойно то, что в День ветеранов Дональд Трамп поставил под сомнение достоинство и характер Джима Клэппера, который носил военную форму 35 лет.

А вот слова самого ветерана разведки Клэппера:

– Путин стремится подорвать нашу демократию и весь наш политический процесс. Попытка изобразить это как-то иначе представляет угрозу для нашей страны.

Сенатор Маккейн, конечно, тут как тут:

– Ставить слова полковника КГБ выше слов американской разведки никак не соответствует принципу «Америка на первом месте»… Путин не руководствуется интересами Америки. Верить в обратное – значит не только быть наивным, но и подвергать угрозе нашу национальную безопасность…

То есть по их понятиям президент России обязан служить американским интересам! И если он этим манкирует – гореть ему в аду, как и подавшему ему руку в кулуарах Трампу, допустившему, что у Путина нет дьявольских рогов и проникающего во все поры США хвоста!

В общем все попытки Трампа наладить отношения с Россией сразу переводятся изрядной частью бывших и нынешних управленцев и политиков США в разряд национальной измены.

Для них Россия – национальный враг forever, то есть навсегда.

Трамп еще пытается как-то оправдаться, но уж очень жалко:

– Верю я этому или нет, я – с нашими спецслужбами… Сейчас ими руководят хорошие люди, и я очень верю в наши спецслужбы… Путин верит в то, во что он верит…

Однако все эти реплики тонут в сценарии того гротескного мультфильма, в котором Путин – черт с рогами, а подающий ему руку Трамп – предатель рода человеческого на суде священной американской инквизиции. И этот мультик, увы, гуляет по всем США, вызывая доверие американских граждан – примерно как у нас реклама «Домика в деревне» или волшебных пилюль от диареи и запора.

Ну и что нам со всем этим делать?

Уже ясно, что никакой нашей «смирительной» политики и никакого РТ не хватит, чтобы перебить эту вражескую диарею – хоть выпрыгни из кожи весь пул наших защитников невинного глобально Путина.

Этих «пилюль невинности» в природе нет.

Пилюля против супостатов есть только одна – и все прекрасно знают ее компоненты: агрессивная национальная политика, экономика и святая инквизиция против врагов отечества.

Как только наш кремлевский фармацевт пропишет нам этот рецепт – нас тотчас зауважают и за океаном. И будет то, что было с двумя президентами США – Рузвельтом и Трумэном – которые не только не стеснялись ручкаться со Сталиным, объявленным сейчас исчадьем ада, но поднимали этим выше крыши свой националшьный рейтинг.

Другого благоприятного для нас разговора с нашим историческим противником нет и быть не может.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108265/21325/-