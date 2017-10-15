Борис Джонсон едет в Россию размораживать отношения, — СМИ Британии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон едет в Россию, чтобы разморозить отношения двух стран, сообщает Daily Mail. Этот визит должен состояться до конца текущего года, и на повестке дня у дипломата будут стоять вопросы северокорейского и сирийского кризисов.

Как отмечает издание, пригласил Джонсона в Россию Сергей Лавров. В последний раз министры встречались на Генассамблее ООН в сентябре. Как отметили в британском МИД, дипломатам будет что обсудить по сотрудничеству в преддверии чемпионата мира по футболу, а также у них есть общие цели сократить угрозу, исходящую от северокорейской ядерной и ракетной программы. Пока неизвестно, встретится ли Джонсон с президентом Владимиром Путиным.

При этом Джонсон отметил, что отношения между двумя странами не могут вернуться к своему обычному состоянию, но он хотел бы, чтобы их государства работали в более тесном сотрудничестве.

Так, например, он напомнил, что Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, и двум странам нужно обсудить глобальные вопросы безопасности от Ирана до Северной Кореи.

«Конечно, мы будем продолжать противодействовать подходу России в тех вопросах, где мы с ней не согласны, — будь то российские действия в Сирии или её агрессия против Украины. Мой визит предоставит возможность обговорить эти и другие вопросы лицом к лицу, — отметил Борис Джонсон.

— Наши отношения с Россией непростые. И это ещё одна причина, почему мы должны говорить с Россией, — чтобы урегулировать наши разногласия и сотрудничать там, где это возможно, ради безопасности обеих наших стран и международного сообщества».

Борис Джонсон также признался, что с нетерпением ждёт своего визита в Москву, чтобы пообщаться с российским правительством, представителями гражданского общества и молодым поколением, приводит его слова Daily Mail.

Читайте также: Иностранные депутаты устроили давку, пытаясь сфотографироваться с Путиным (ВИДЕО)