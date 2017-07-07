Борьба с наркоманией. Наркотики — инструмент мировой закулисы.

Наркомания до сих пор остается серьезной проблемой, как в нашей стране, так и во всем мире. В СМИ все чаще приходится слышать о трагических случаях, связанных с употреблением наркотических средств, в особенности среди молодежи. Количество лиц, страдающих наркоманией и состоящих на учете в наркологических диспансерах с каждым годом только увеличивается. По официальным данным на февраль 2017 года их число достигло 820 тысяч человек. По сравнению с концом 2001 года количество зарегистрированных наркоманов увеличилось на 450 тысяч. Стоит отметить, что статистика не учитывает количество всех граждан, употребляющих наркотики. Россия также занимает первое место в мире по потреблению героина. В последние годы наша страна столкнулась с таким страшным синтетическим наркотиком, как курительные смеси — спайс ( от агн. «spice» — специя, приправа), потребление которого может нанести непоправимый вред здоровью, в крайних случаях даже привести к летальному исходу. Все это представляет угрозу для России, которая является еще одной причиной сокращения населения страны.

Сама проблема употребления наркотиков имеет давнюю историю, многие наркотические средства долгое время были легальными. Еще в XIX веке Великобритания пыталась наладить поставки опиума в Китай при помощи своих коммерческих компаний. Британские предприниматели понимали, что потребление наркотика вызовет зависимость и бедные китайские крестьяне будут регулярно употреблять опий и это будет приносить крупный доход. Также следует упомянуть, что листья коки использовались в качестве лекарственного средства. Напиток «Coca-Cola» изначально был выпущен как лекарство от нервных расстройств, его стали употреблять для повышения тонуса и бодрости. Есть не совсем подтвержденные данные о том, что даже император Российской империи Николай II употреблял кокаиновые листья во время революционных событий 1917 года и до конца своих дней. Наркотики также использовались нацисткой Германией во время Второй мировой войны.

Солдатам немецкой армии выдавался препарат «Первитин» (метамфетамин), который придавал дополнительную силу и бодрость боевого духа, что по мнению специалистов Третьего рейха давало преимущество бойцам Вермахта перед войсками Красной армии СССР. В дальнейшем метамфетамин использовался американскими солдатами, которые принимали участие в боевых действиях на войне во Вьетнаме. В наше время также есть информация о том, что террористы Исламского государства употребляют препарат «Каптагон» (амфетамин), длительное употребление которого негативно воздействует на психику, что может сопровождаться симптомами, схожими с шизофренией.

Несмотря на факты использования наркотических средств во время войны, производство и продажа наркотиков является довольно прибыльным криминальным бизнесом, который запрещен во многих странах мира. Мировое сообщество официально ведет борьбу с наркоторговлей, приняты международные конвенции, запрещающие оборот наркотических веществ, в многих странах работают правоохранительные структуры, которые ведут борьбу с изготовлением, хранением и продажей наркотиков. Так или иначе в мире до сих пор процветает наркомафия, существуют несколько крупнейших производителей запрещенных наркотических веществ. Известный всем «золотой полумесяц» (Афганистан, Иран, Пакистан) производит до 90 % всего героина в мире, причем 20 % из этого объема поступает в Россию. Страны Южной Америки (Колумбия, Боливия, Перу, Венесуэла) поставляет на теневой рынок наибольшее количество кокаина. Нидерланды и Китай являются крупнейшими производителями синтетических наркотиков и сильнодействующих психотропных веществ в мире.

Возникает вопрос, почему на протяжении долгого времени государства всего мира не в состоянии побороть транснациональную наркоторговлю? Становится понятным, что мировые элиты попросту используют наркокартели и весь наркобизнес в своих геополитических интересах. Денежные средства, получаемые от продажи наркотиков, «отмываются» через банки разных стран, в том числе США и стран Запада, которые подчинены своим центральным банкам — частным организациям. Большинство центральных банков стран подчинены Международному валютному фонду и Международному банку реконструкции и развития со штаб-квартирами в Вашингтоне. Совсем не случайно, что после прихода в Афганистан военного контингента НАТО и войск США, обеспечивающих операцию «Несокрушимая свобода» после терактов 11 сентября 2001 года, производство героина возросло в несколько раз. Можно сделать вывод о том, что западные спецслужбы тайно управляют всем процессом производства наркотиков, а также наркотрафик и «отмывание» денежных средств, полученных от продажи. Борьба с наркоторговлей со стороны правоохранительных органов является лишь показательным процессом для общественности и населения, чтобы не вызывать подозрения и излишних волнений.

Увеличение числа лиц, начинающих употреблять наркотики, как в России, так и во многих странах — скрытая цель мировых западных элит, которые всеми силами пытаются добиться сокращения численности населения земного шара. Запрет на потребление наркотических средств и успешные попытки обойти закон путем создания их синтетических аналогов — часть контролируемого процесса. Ярким примером здесь является скандально известный наркотик «спайс», который появился в середине нулевых годов в качестве замены запрещенного законом гашиша (смолы каннабиса). Скрытые лаборатории в США, Нидерландах, Китае каждый раз разрабатывают новые химические вещества, входящие в состав «спайса», наносящие больший вред здоровью и вызывающие более сильное привыкание. Особенно это заметно в нашей стране.

Тем не менее, борьба с наркоторговлей и наркоманией продолжает идти, используются различные методы, в том числе и довольно радикальные. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил войну наркомафии, полицейские карательные батальоны просто расстреливают наркокурьеров на улицах городов. В России действуют различные общественные движения, активисты которых ведут открытую борьбу с наркоторговлей, отлавливают наркодилеров и наносят им побои, уничтожая их имущество, тем самым совершая правонарушения и уголовные преступления.

Больше внимания все же стоит обратить на мягкие методы борьбы с наркоманией. В России довольно низко развита социальная реклама, направленная против употребления наркотиков, работа СМИ в большей степени направлена на пропаганду употребления наркотиков. Через кинофильмы, видеоклипы, телепередачи, публичные призывы к легализации, освещенные на телевидении, музыкальные произведения у молодого поколения возникает сильный интерес попробовать запрещенные вещества. Необходимо проводить обратную пропаганду, в особенности среди молодежи. К сожалению, родительского воспитания оказывается недостаточно, чтобы оградить молодежь от употребления наркотиков. Пропаганда против употребления наркотических средств должна активно развиваться и повсеместно использоваться в СМИ, в образовательных учреждениях и иных общественных местах.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110444/19392/-