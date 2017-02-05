Борьба идей крепчает: ты за царя или за социалистическое отечество?

В связи в юбилейным годом и изучением темы, связанной со свержением монархии, вот о чем подумалось. Какая все-таки была ненависть к гражданам Романовым и монархии у всех бывших царских подданных!

Вот март 1917-го, кадеты уламывают Михаила Романова, в пользу которого отрекся от престола брат Николай, не ввязываться в царское дело – то есть не становиться царем. И, как вспоминает современник, все всё время поглядывают в окно, не идет ли толпа солдат и рабочих, чтобы их убить.

Ипатьевский эпизод – расстрел царской фамилии – говорит сам за себя. При этом понятно, что ранее царя охраняли, скорее не чтобы не убежал, а чтобы не покрошили граждане.

Белые генералы. Гражданская. При том, что среди них много монархистов, лозунг «Царя взад!» выкинуть страшно боятся, лопочут о каком-то непредрешенчестве. То есть знают о полной бесперспективности монархических лозунгов.

Большевики: «Белая армия, черный барон, снова готовят нам царский трон!» Хотя в действительности Врангель ни о какой реанимации царизма и не думал, в Крыму даже с махновцами пытался договориться, но махновцы барона не поняли и его посланников не долго думая расстреляли.

Вообще вся антибелая пропаганда большевиков была построена на этом: «Или мы – или Романовы!» И, судя по результатам, этот лозунг сработал.

Более того. Когда Гитлер и его союзники начали в 1941 году войну против СССР, Сталин в своей речи от 3 июля повторил испытанную мысль: немцы идут, чтобы восстановить царскую власть, власть буржуев и помещиков. Хотя, как мы знаем, это было не совсем так: всякого рода монархические коллаборационисты у нацистов были в десятом обозе. Но характерно, что Сталин опять говорил про то, что «или мы, или старое время». И, опять же, судя по 45-му году, это сработало.

Но вот представьте, начинается сейчас война России – ну, хоть, скажем, с гипотетической Красной Белоруссией. И Путин обращается к нации по всем телеканалам: «Подлый белорусский агрессор хочет восстановить в нашей стране старые советские порядки: бесплатную медицину, образование, равенство!» Долго бы Россия продержалась?

То есть в советский народ ненависть к монархии была вшита накрепко. Какими бы красные ни были порой чудилами (а они бывали ими, чего уж там) – но лишь возникала мысль, что их сменит вся эта монархическая кодла из эмиграции, тут же звучало: «Нет, уж лучше красные, при всех их тараканах!»

И только когда померли последние, кто еще что-то помнил о старом времени, тогда и начался – сперва, как обычно, в головах интеллигенции – квазимонархический ренессанс:

Раздайте патроны, поручик Голицын,

Корнет Оболенский, налейте вина…

А потом в страну вернулся Гога-царь и его маман, возникла мадам Поклонская, «булочная монархистка» – и пошло-поехало…

Называется это сейчас «восстановлением исторической памяти». Но было бы честней сказать – ее забвением. Попыткой выплыть снова на том ботике, который уже однажды с пузырями утонул.

Да, и социализм утоп, но никакой третьей идеи в результате так у нас и не народилось – чему свидетельство вся эта попытка поднять с исторического дня царскую идею.

И что-то мне подсказывает, что в итоге состоится некий морской бой между двумя былыми кораблями – царским и советским.

Либеральный корабль, который сейчас на плаву, на глазах теряет свою плавучесть, в него бьют пушки сразу с двух выше указанных сторон – и, очевидно, жить ему уже исторически недолго.

Так в какую воду захочет войти во второй раз наш народ – в советскую или монархическую?

Ощущение, что все-таки в советскую – отчего наши либеральные правители, все же скорей склонные к монархическому идеалу, и напали сейчас на непотопляемого «советского» батьку Лукашенко. Причем напали не на шутку – вплоть до окончательного разрушения так и не достроенного «союзного государства» Россия-Беларусь.

Раздуть экономическую, а затем и политическую склоку с нашим последним постсоветским «братом» оказалось не так сложно. Но что за ней?

Я думаю, вот это витающее сейчас в воздухе ощущение, которое очень четко сформулировал один наш политолог: «Из Лукашенко получился бы отличный премьер-министр Российской Федерации. Самый лучший, какого только можно представить. Они бы с Путиным такие реформы замутили! Но потом батька обязательно выиграл бы президентские выборы».

Понятно, кто тогда по самому большому счету проиграл бы. А потому банкующие сейчас либералы, запутавшиеся в своих экономических и политических штанишках «от Гайдара», и тащат на-гора эту монархическую идею. Так как своей идеи, хоть сколько-то привлекательной для большинства народа, у них нет.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/17066/-