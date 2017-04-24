Бомбы для сербов: к годовщине уничтожения белградского телецентра

23 апреля 1999 года крылатые ракеты «Томагавк» разрушили здание Радио и телевидения Сербии в Белграде. Погибло 16 человек.

В апреле 2017 года столицу Сербии посетил неугомонный сенатор Джон Маккейн и пытался уговорить только что избранного президента Александра Вучича отказаться от военно-технического сотрудничества с Россией и перевести сербскую армию на стандарты НАТО.

Но даже у столь специфического гостя спустя 18 лет после натовских бомбардировок Югославии не хватило духу предложить сербам вступить в Североатлантический блок — слишком живы ещё воспоминания об агрессии, совершённой НАТО в обход ООН.

Ставка больше, чем секс

Так называемая операция альянса «Союзная сила» уложилась в 1999-м в 2,5 месяца — с 24 марта, когда Евгений Примаков развернул летевший с визитом в Штаты самолёт, по 10 июня.

Формальных поводов к авиаударам, ущерб от которых для югославской экономики расценивается в огромнейшие для неё 30 млрд долл. (болгарский великий комбинатор Бойко Борисов недавно вынужден был выплатить России 600 млн. и до сих пор по ночам рыдает в подушку), было два: провал западных усилий заставить югославского лидера Слободана Милошевича отказаться от претензий на Косово (автономию, легитимно находящуюся в составе законно руководимой им страны) и попытка президента США Билла Клинтона улучшить своё ужасное после эротического скандала с Моникой Левински внутриполитическое положение.

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Бомбили (о наземной операции всерьёз не помышляли) страну совершенно беззащитную. Тогдашняя Россия была способна наложить вето на операцию такого рода в Совбезе ООН (оттого ООН просто оставили в покое) и на яркую демонстрацию своего десантного присутствия в мире в Приштине 12 июня 1999-го.

На этом всё, включая самолёт Примакова. На Западе к тому же полагали, что конфликт Москвы и Белграда 1948 года по линии Сталин-Тито до конца не исчерпан, и власти в Кремле не будут защищать Милошевича ещё и по причине скрытого недоверия к югославам, проводившим в мирные времена вплоть до конца 1980-х излишне самостоятельную политику.

Небо над важнейшими объектами Югославии было защищено очень слабо, допотопная система ПВО с новейшей натовской техникой могла совладать только в очень редких случаях. Для всемирного пиара и поднятия духа соотечественников был очень важен сбитый новейший самолёт F-117, но им и одним F-16, а также более чем 40 беспилотниками натовские потери и ограничились.

Югославская авиация, имевшая в своём составе весьма современные для конца ХХ века МиГ-29, проявила себя крайне пассивно, многие самолёты были уничтожены на аэродромах.

За что?

Натовцы же свои 35 тысяч боевых вылетов и 23 тысячи сброшенных бомб произвели с частичным поражением целей. По сербским данным, бомбардировками было уничтожено 89 фабрик и заводов, 128 других объектов индустрии и сферы услуг, 120 объектов энергетики, 14 аэродромов, 48 больниц и госпиталей, 118 радио- и телеретрансляторов, 82 моста, 61 дорожная развязка и туннель, 25 почт и телеграфов, 70 школ, 18 детских садов, 9 университетских зданий и 4 общежития, 35 церквей, 29 монастырей. Печальный список больше похож на итог большой войны, а не краткой по времени операции.

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При этом прямые человеческие потери — и среди военных, и среди гражданских лиц — были относительно невелики (около 2 тыс. чел. вместе с пропавшими без вести). Последнее обстоятельство используют почитатели НАТО, усматривающие в бомбардировках едва ли не акт гуманизма, якобы прекративший бесконечную кровавую вакханалию в Косово, которая могла длиться десятилетиями.

Но на простой вопрос о смысле разрушений, только по горячим следам которых работы лишилось полмиллиона югославов, поборники гуманистических ценностей ответа не дают.

Вот и телецентр в Белграде 23 апреля разбомбили в рамках информационной войны, чтобы не вещали поперёк «несокрушимой силы» альянса. На памятнике 16 погибшим сотрудникам написано просто и без лишнего пафоса: «За что?». И ответить на простой вопрос очень не просто, обычные ссылки на воинственность натовцев и кровожадность госсекретаря Мадлен Олбрайт, одного из главных инициаторов бомбардировок, тут не работают.

Разгрузка складов с боеприпасами

Спустя почти 20 лет не остаётся сомнений, что даже для НАТО как устаревшей организации (предвыборный Трамп был в этом отношении безупречно точен) было бы со всех точек зрения лучше Югославию не бомбить.

Ненавистная Западу власть Милошевича уже в октябре 2000 года, несмотря на сплочённость нации во время авиаударов, рухнула от достаточно топорно организованной цветной революции. Югославский лидер народным массам действительно надоел, многим напоминая Горбачёва, в том числе наличием любившей порулить страной стервозной супруги Миры Маркович.

Стало быть, подготовить народный бунт против ненавистной власти было проще и дешевле (только США бомбардировки обошлись в 1,7 млрд долл.). Глядишь, нынешняя Сербия вместе с заклятыми соседями болгарами так и оказались бы вместе в НАТО и ЕС, временами вспоминая «матушку Россию».

Теоретически обуздать косовских «борцов за свободу» (они же до сих пор одни из крупнейших в Европе торговцев наркотиками, человеческими органами и нелегальным оружием для террористов) было проще, чем построить в Косове крупнейшую базу НАТО и нести ответственность за балканский «пороховой погреб».

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Ну, и не случись в феврале 2008-го торжественного провозглашения Западом косовской независимости, глядишь, не пришлось бы ему самому ломать голову, что теперь делать с Абхазией, Южной Осетией, Крымом, да и Шотландия с Каталонией уже близко. Европа с Косово на карте безопаснее точно не стала, а исламскому терроризму сплошная выгода.

Но ведь в конце прошлого века никто о последствиях и не думал. Самолёты, «томагавки» и прочая современная техника к тому времени долго пылились на натовских складах, и перспектива «шпульнуть как следует» вдохновила даже власти ФРГ, косившие под миротворцев со времён катастрофы гитлеровского режима.

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Но вот шпульнули, возрадовались, гуманизм сбросили — а в наши дни получается, что не только на головы сербов, сколько себе на голову. Ведь американские и европейские ценности весной 1999 года внезапно рухнули не только среди сербов, которые, побив стёкла в опустевшем культурном центре США в центре Белграда, украсили его стены надписью с ограничением 18+.

Народное творчество обещало устроить давно покойному Колумбу те же удовольствия, что Клинтон Монике в Овальном кабинете, за то, что он открыл эту растреклятую Америку.

Миллионы дорогих уходящему Ельцину россиян, уже подготовленные морально дефолтом 1998-го, эту антизападную жизненную позицию поддержали, и в этом плане до сих пор за 18 лет особенно ничего не изменилось. Россия как развернула свой самолёт, так и продолжает быть центром силы, и тут уже никакими бомбардировками не отбояришься.

Юрий Борисёнок