Большой русский распил. О подготовке Европы к нашей агрессии

Начать стоит с курьеза. Спецслужба Латвийской Республики, Полиция безопасности, выпустила отчет о защите страны за 2016 год — с прогнозом на год нынешний.

То, что главной угрозой в документе объявлена растущая агрессия России — несмешно, все как-то уже привыкли.

Курьез заключается в том, что на тридцати двух страницах с картинками наша страна упоминается в разных формах чаще, чем сама Латвия (410 раз против всего 368). И это при полном отсутствии каких-либо реальных конфликтов, ультиматумов, требований и всего остального с российской стороны.

В документе между тем делается уверенный вывод, что и в нынешнем году ситуация останется столь же накаленной.

Русская Опасность сохранится и будет главной, в связи с чем обороноспособность прибалтийского государства и меры по противодействию российской силе надо крепить. В том числе финансово.

Этот случай из глухой европейской провинции, уважаемые читатели, интересен тем, что он, по сути, отвечает на вопрос «почему вся Европа и Америка сходят с ума по поводу российской агрессии и необходимости ей противостоять». Ибо является эталонным примером и моделью того, что происходит в остальном Свободном Мире.

Штука вся вот в чем. В реальности мощная прибалтийская спецслужба, усиленно защищающая страну от русских, имеет штат, кажется, в полтораста человек. Вместе с секретаршами, начальством и водителями. То есть действительные возможности гордой балтийской республики по противостоянию агрессии «в случае чего» легко представить.

Если представить трудно — то пример рядом. В соседней Литве в этом месяце в одном из уездов прошли учения, по сценарию которых территорию захватили «вежливые люди», занявшие полицейское управление и прочие ключевые точки.

Как с огорчением констатировали организаторы, силовые службы имитированное вторжение провалили полностью, а местные жители даже не отреагировали на появление всюду людей в военной форме без опознавательных знаков.

То есть настоящая цена всей этой оборонной истерии понятно какая. И тем не менее — непрерывный рост ассигнований на «защиту от русских» налицо.

Почему мы считаем анекдотический прибалтийский случай типичным? Потому что то же самое происходит и в прочих государствах Европы.

Речь не только о Прибалтике. Польша, например, с 2014 года наращивает оборонный бюджет. В этом месяце пришло сообщение, что около девяти миллиардов долларов будет потрачено на закупку комплексов «Пэтриот» на случай русского вторжения. Каждая ракета — 3,5 миллиона долларов.

Установка — четыре миллиона долларов. При этом самому комплексу скоро исполнится полстолетия, и какова его эффективность против современных российских вооружений — знает только былинный министр обороны Польши Антоний Мацеревич.

Увеличивает свои оборонные расходы Германия: к настоящему моменту они выросли уже на 2,7 миллиарда евро по сравнению с «досанкционными», и канцлер Ангела Меркель недавно, как мы помним, обещала Дональду Трампу довести их до 2% ВВП в ближайшую пятилетку. Особое внимание уделяется «противодействию российской мягкой силе» и защите от фейковых русских новостей.

Швеция в конце прошлого — начале нынешнего года резко активизировалась, вернув на всякий случай гарнизон на остров Готланд в Балтийском море (около сотни человек) и в марте зачем-то расконсервировав там старинные бункеры, построенные в ожидании ядерной войны.

Ну и так далее. Исключение составляет разве что Венгрия, у которой самый маленький военный бюджет в Восточной Европе (0,95% ВВП). Она его, конечно, обещает поднять до требуемого НАТО уровня — обязательно, лет через девять. Но пока этого не делает.

Но Венгрия, как мы помним, европейская паршивая овца, а ее премьер Виктор Орбан — антилиберал и «пониматель Путина». Во многом именно потому, что цинично не участвует в общезападном нагнетании Русского Ужаса.

Фокус в том, что все это нагнетание происходит параллельно с совершенно трезвыми оценками.

То шведские официальные лица заявляют, что в случае действительной агрессии русских страна продержится примерно неделю. То немецкая Zeit констатирует, что численность бундесвера — наименьшая за всю историю, и есть сомнения, дееспособен ли он вообще.

То по итогам множественных натовских «военных игр» делается вывод, что территорию той же Прибалтики в любом случае оборонять бессмысленно — она отходит «агрессору с Востока» по умолчанию.

Такое параллельное сосуществование двух вселенных, разумеется, имеет свои проблемы: если понятно, что от русской агрессии не спастись, а доказательств приближающегося русского вторжения плачевная нехватка, то выбивать фонды на освоение затруднительно.

Однако в последние годы у специалистов по потной борьбе с Россией появился совершенно железный аргумент. Своего рода волшебное заклинание и универсальная мантра. И мантра эта — «гибридная агрессия».

За нее неслучайно жадно ухватились вообще все. С точки зрения «военно-бюджетного пиара» это как хайтек-прожекты Илона Маска, которые однажды обязательно сбудутся, а пока требуют вложений и зарабатывают на размещении акций.

Потому что одно дело выпрашивать деньги на противодействие необнаруженным шпионам, непойманным диверсантам и воображаемым русским танкам. И совсем другое дело — когда на понятие «гибридной агрессии» можно натянуть хоть «Голосящий КиВиН», хоть гастроли Газманова.

Поэтому, собственно, топовой темой оборонной политики в Европе стала, так сказать, духовная борьба с тлетворным влиянием Востока. Это под нее теперь выбиваются фонды. Под нее создаются группы информационного противодействия, советы по гибридной безопасности и все такое.

И никто не задается вопросом, зачем России, потратившей двадцать лет на строительство собственных транзитных мощностей в обход Прибалтики, внезапно захватывать это обезлюженное и деиндустриализированное пространство с диким процентом пенсионеров.

Или вторгаться в Швецию, где нет ни русских граждан, ни русского флота. Или в Польшу, где скоро не останется даже русских могил.

Такие вопросы подрубают картину мира и поэтому в приличном обществе не задаются. Положено думать «сегодня Крым, а завтра Польша» — значит, будут так и считать.

В реальности борьба с воображаемым врагом, конечно, может быть только воображаемой. Поэтому значительная часть выбитых фондов (не тех, что на «Пэтриоты», а тех, что на информационное сопротивление России) осваивается через штампование жирных аналитических обзоров фейсбука с картинками и инфографикой (которые никто не читает) и учреждение искрометных «русскоязычных медиаресурсов для разоблачения путинского режима».

Продукция последних действительно заставляет рыдать кровью. Проблема в том, что ее тоже никто, кроме самих производителей и подогнанных ботов, не смотрит.

Но в современном мире, кажется, уже давно никого не волнует какая-либо реальность, помимо финансовой.

И это тот редкий случай, когда бегство от реальности скорее положительное явление. Перефразируя известный анекдот: воображаемой России пускай противостоят сколько угодно. Могут даже ежедневно побеждать.

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Виктор Мараховский