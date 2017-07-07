Большой диалог: о чём Путин будет говорить с мировыми лидерами на G20

Лидеры и главы правительств ведущих государств мира прибыли в Гамбург, где сегодня открылся очередной саммит «Большой двадцатки». В рамках G20 состоится первая личная встреча президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

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Помимо этого, в графике Путина — переговоры с другими лидерами, в том числе с новым президентом Южной Кореи, премьер-министром Японии, главами стран БРИКС, а также с Меркель и Макроном.

О чём будут договариваться политики — в материале RT.

В рамках саммита “большой двадцатки” запланировано около десяти встреч российского президента с иностранными коллегами.

В частности, состоятся переговоры Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также лидерами ЮАР, Мексики и Австралии. Как сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков, часть встреч пройдёт в формате коротких переговоров «на ногах». Кроме того, не исключены спонтанные встречи политиков в кулуарах саммита — это распространённая практика.

В нынешнем году наибольший интерес СМИ и экспертов вызывают предстоящие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.

До этого момента президенты общались только по телефону, переговоры на полях G20 станут их первой личной встречей. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, планируется достаточно обстоятельный диалог, при этом пресс-конференции по итогам переговоров не будет.

«Это будет нормальная двусторонняя встреча», — уточнили в американской администрации. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Вашингтон и Москва смогут прояснить перспективы двусторонних отношений.

«Главное, что будет преодолён ненормальный этап в наших отношениях, когда лидеры двух ведущих держав между собой общались только по телефону и ни разу не встречались лично», — отметил Лавров.

По информации CNN, Дональд Трамп планирует сосредоточиться на теме сирийского и украинского урегулирования. При этом вопрос «российского вмешательства в американские выборы» стороны затрагивать не намерены, сообщил телеканал со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

Накануне гамбургского саммита государственный секретарь США Рекс Тиллерсон опубликовал заявление, в котором подчеркнул роль Москвы в сирийском урегулировании.

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Глава Госдепа отметил, что Вашингтон готов изучить возможность создания совместных с Москвой бесполётных зон в воздушном пространстве САР, а также другие пути стабилизации ситуации.

«Если две наши страны будут сотрудничать с целью обеспечения стабильности на земле, это положит начало прогрессу в урегулировании политического будущего Сирии», — говорится в заявлении Тиллерсона.

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Впрочем, по мнению экспертов, не следует переоценивать значимость личной встречи лидеров США и России. Как отметил заведующий кафедрой дипломатии Александр Панов, делать заранее прогнозы по поводу результатов переговоров очень трудно.

«Конечно, каких-то конкретных, прорывных результатов никто не ожидает. Главное, что встреча состоится и лидеры поговорят между собой откровенно, может быть, наметят дальнейшие шаги по поиску совместных решений. Это достаточно понятный набор проблем: это и международный терроризм, и ситуация на Корейском полуострове, а также Сирия и Украина.

Полагаю, что, хотя оба лидера достаточно харизматичны, они смогут найти подход друг к другу», — пояснил эксперт в интервью RT. В целом личные взаимоотношения политиков не играют значительной роли на межгосударственном уровне, добавил Панов. Какое бы впечатление ни производили друг на друга лидеры стран, политическая логика всегда находится на первом месте.

«Также не имеет значения конкретное место проведения переговоров — в этом отношении G20 ничем не отличается от других площадок», — заявил эксперт.

Отметим, что накануне саммита G20 Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Москвы, назвав её поведение «дестабилизирующим». Такое заявление американский лидер сделал во время выступления на пресс-конференции в Варшаве.

Трамп находился в польской столице с официальным визитом, в рамках которого стороны заключили контракт на поставку американских установок ПРО Patriot в Польшу.

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За вычетом Порошенко

Ситуация на Украине станет предметом переговоров Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом накануне саммита сообщил представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Леонид Поляков считает, что предстоящая встреча станет своего рода подготовкой к переговорам в нормандском формате уже на другом уровне и с новым участником — Эммануэлем Макроном.

Пётр Порошенко в списке гостей саммита G20 не числится, хотя германские власти имели возможность пригласить украинского лидера на мероприятие в качестве посетителя.

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«Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что уже в сентябре в Германии состоятся выборы в бундестаг, — отметил эксперт в интервью RT. — Если судить по текущей ситуации, то Меркель должна сохранить за собой пост канцлера, но это не предопределено. Поэтому сейчас важно, чтобы лидеры, отвечающие за реализацию Минских соглашений, обсудили нынешнее положение вещей и определились с тактикой.

Петру Порошенко на этих переговорах делать нечего, так как он не субъект, а объект дискуссии. Его участие было бы не очень понятно».

Последняя встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина состоялась относительно недавно — 2 мая канцлер Германии побывала с визитом в сочинской резиденции российского лидера.

Комментируя итоги этих переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидеры сконцентрировались на вопросах экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также на ряде международных проблем.

В частности, федеральный канцлер и российский президент обсудили вопросы урегулирования сирийского и ливийского конфликтов, а также рост террористической угрозы в Афганистане.

«Это действительно был обмен мнениями. И Путин, и Меркель интересовались взаимными оценками ситуации, перспективами развития ситуаций в перечисленных странах», — заявил Песков.

Кроме того, политики обсудили причины, препятствующие реализации Минских соглашений, сойдясь в том, что мирный процесс буксует и нуждается в новом стимуле.

В мае 2017 года также состоялась первая встреча Владимира Путина с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Политики открыли в Версале выставку, посвящённую 300-летию поездки Петра I в эту страну.

«Я убеждён, что фундаментальные интересы России и Франции гораздо важнее текущей политической конъюнктуры», — отметил Путин, комментируя итоги переговоров.

Встреча прошла на достаточно позитивной ноте.

По мнению экспертов, дно в российско-французских отношениях, достигнутое по вине Франсуа Олланда, преодолено.

«Конечно, у вновь избранного президента Франции, вступившего в свою должность, есть свой взгляд на вещи — на двусторонние отношения, на международную политику. В целом это очень прагматичный взгляд, как мне кажется. У нас совершенно точно есть точки для сближения наших позиций, для совместной работы по ключевым направлениям», — заявил Владимир Путин корреспондентам Le Figaro.

«Что касается Эммануэля Макрона — скорее всего, он сможет привнести в реализацию Минских соглашений какие-то новые идеи, новые смыслы. Собственно говоря, об этом уже шла речь во время его переговоров с Порошенко. Судя по всему, Макрон проявляет большой интерес и мотивацию в решении этого вопроса», — полагает Леонид Поляков.

Азиатский вектор

В Гамбурге Владимир Путин познакомится не только с Дональдом Трампом, но и с новым южнокорейским лидером.

Новоизбранный президент Республики Корея Мун Чжэ Ин обещал перейти к мирному диалогу с Пхеньяном, а также затормозить развёртывание американской противоракетной системы THAAD под Сеулом.

Китай и Россия не раз обращались к властям Южной Кореи с призывом остановить развёртывание ПРО США в регионе. В частности, об этом говорится в совместном заявлении китайского и российского внешнеполитических ведомств.

В Москве и Пекине настаивают на том, что размещение в Южной Корее системы ПРО THAAD не только наносит ущерб стратегическим интересам региональных держав, но и не способствует урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Не исключено, что Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудят этот вопрос в ходе предстоящей встречи.

Мун Чжэ Ин рассчитывает, что Москва сыграет важную роль в урегулировании ситуации с КНДР. В Сеуле полагают, что Россия сможет повлиять на Пхеньян, чтобы он прекратил испытания ядерного и ракетного оружия. Об этом южнокорейский лидер заявил во время телефонного разговора с российским президентом. Кроме того, Мун Чжэ Ин настроен на возобновление шестисторонних переговоров о денуклеаризации КНДР.

Стартовавшие в 2003 году переговоры с участием России, США, Китая, Японии, Южной и Северной Кореи прервались в 2009 году после запуска на орбиту экспериментального спутника связи КНДР.

Москва также выступает за возобновление шестистороннего формата, об этом накануне сообщил зампостпреда России при ООН Владимир Сафронков.

«Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена. Выражаем поддержку тому, чтобы Север и Юг Корейского полуострова вели диалог и консультации, проявляли друг к другу благожелательность, улучшали отношения», — заявил дипломат.

Впрочем, эксперты не рассчитывают на прорыв в военно-политической повестке по итогам переговоров южнокорейского и российского лидеров. «К сожалению, едва ли стороны смогут продвинуться в вопросе удаления ПРО США с территории Южной Кореи, — отметила в интервью RT доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, специалист по Северной и Южной Корям Ирина Ланцова. — Вашингтон явно не намерен менять что-то в своей политике, а Сеул идёт на уступки американской стороне — это стало очевидно уже по итогам визита Мун Чжэ Ина в США. Максимум, могут прозвучать какие-то заявления, но не более того».

По вопросу возобновления переговоров в шестистороннем формате дальше деклараций сторонам также будет сложно продвинуться, считает эксперт. Дело в том, что без включения Вашингтона возобновить переговоры невозможно, а Вашингтон не проявляет стремления к смягчению ситуации.

«Помимо военно-политических вопросов лидеры могут обсудить экономическое сотрудничество. Мун Чжэ Ин считает, что Южная Корея должна взаимодействовать со всеми государствами региона, он продолжает идею евроазиатского сотрудничества, и здесь не обойтись без России. Сеул намерен выстроить проект экономического сотрудничества, альтернативный китайскому „Шёлковому пути”. Вероятно, внимание будет уделено совместным проектам в северо-восточных регионах России», — считает Ирина Ланцова.