«Большая семёрка» призвала Украину прекратить блокаду Донбасса

Транспортная блокада Донбасса, развернутая на линии разграничения и приведшая к остановке поставок угля на Украину, угрожает экономической безопасности государства и подрывает экономический рост, говорится в заявлении государств «Большой семерки».

«Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли», — говорится в документе.

В заявлении также отмечается необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергопоставок на длительный период.

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