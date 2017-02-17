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«Большая семёрка» призвала Украину прекратить блокаду Донбасса

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«Большая семёрка» призвала Украину прекратить блокаду Донбасса | Русская весна

Транспортная блокада Донбасса, развернутая на линии разграничения и приведшая к остановке поставок угля на Украину, угрожает экономической безопасности государства и подрывает экономический рост, говорится в заявлении государств «Большой семерки». 

«Украина в минувшем году продемонстрировала экономический рост. Транспортная блокада угрожает этому процессу и подрывает энергетическую безопасность для миллионов людей. Мы призывает все стороны найти общие подходы к решению проблем, разблокировать железнодорожные пути и автомагистрали для организации законной торговли», — говорится в документе. 

В заявлении также отмечается необходимость организовать бесперебойную работу энергетических объектов, снабжающих теплом и светом граждан Украины, провести модернизацию генерирующих мощностей, а также принять ряд важных мер для обеспечения энергопоставок на длительный период.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1487352776

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