Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов.

Подобные встречи с представителями прессы в конце года уже стали традицией для российского лидера.

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