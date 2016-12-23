Россия 

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ВИДЕО)

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Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов.

Подобные встречи с представителями прессы в конце года уже стали традицией для российского лидера.

Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482474765

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