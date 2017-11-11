Больные фантазии: Генштаб ВСУ «отправляет» инспекторов США в Крым

Генштаб ВСУ сообщает, что 13 ноября на Украину прибудет «многонациональная инспекционная группа США с целью мониторинга военно-политической ситуации в центральном и юго-восточном регионах страны».

В украинском командовании утверждают, что инспекционная группа, в состав которой также войдут представители Дании и Канады, посетит военные части и подразделения ВСУ в зоне «АТО» на Донбассе.

Но самое главное и самое забавное: в районыф инспекции американской стороны якобы «включена территория Автономной Республики Крым», что, по мнению Киева, «является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией».

В Генштабе ВСУ добавили, что «визит инспекционной группы пройдет в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе».

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На бредовую идею и дикие формулировки Киева уже обратили внимание в российском Крыму. Так, в беседе с RT вице-премьер правительства Крыма, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский назвал «отправку» Киевом американских инспекторов на полуостров «больной фантазией украинской стороны».

«Есть только одно государство в мире, которое может контролировать ситуацию на территории Республики Крым. Название этого государства — Россия, частью которого неотъемлемо является в том числе и Крым.

Мне сложно сказать, в каких больных фантазиях украинская сторона придумывает себе подобные визиты. Но я думаю, что на уровне фантазий эта инициатива и останется», — предположил Полонский.

Вице-премьер Крыма добавил, что российский регион открыт для всех, кто планирует посетить его с дружескими намерениями.

«Крымчане очень гостеприимные, мы всегда ждём гостей. У нас только недавно закончился Форум друзей Крыма, где представители огромного количества стран приехали к нам, посмотрели, как мы здесь живём, развиваемся, какими темпами у нас происходит строительство нового Крыма.

Поэтому друзей мы ждём всегда. А когда кто-то пытается насильно навязать нам свою „дружбу“, то и реакция, соответственно, будет адекватная», — резюмировал Полонский.