Более 70 полицейских пострадали в стычках с антиглобалистами в Гамбурге

Число полицейских, пострадавших в стычках с участниками акции Welcome to Hell («Добро пожаловать в ад»), которую в Гамбурге проводят антиглобалисты, возросло с 15 до 74 человек. Об этом сообщает местная полиция.

По её данным, несколько стражей порядка были госпитализированы с различными травмами. При этом о пострадавших среди демонстрантов полиции ничего пока неизвестно. «Есть данные о еще 59 пострадавших полицейских. Данных о пострадавших среди демонстрантов пока нет», — сказали в полиции, в которой ранее говорили о 15 пострадавших коллегах.

Как уже сообщало EADaily, на акцию в Гамбург, направленную против проведения саммита G20, съехались более 8000 радикалов со всей Европы. Инициаторы демонстрации не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать проведению встречи «двадцатки» и по возможности сорвать саммит.