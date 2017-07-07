Проишествия 

Более 70 полицейских пострадали в стычках с антиглобалистами в Гамбурге

0 коментариев

Иллюстрация: reuters.com

Число полицейских, пострадавших в стычках с участниками акции Welcome to Hell («Добро пожаловать в ад»), которую в Гамбурге проводят антиглобалисты, возросло с 15 до 74 человек. Об этом сообщает местная полиция.

По её данным, несколько стражей порядка были госпитализированы с различными травмами. При этом о пострадавших среди демонстрантов полиции ничего пока неизвестно. «Есть данные о еще 59 пострадавших полицейских. Данных о пострадавших среди демонстрантов пока нет», — сказали в полиции, в которой ранее говорили о 15 пострадавших коллегах.

Как уже сообщало EADaily, на акцию в Гамбург, направленную против проведения саммита G20, съехались более 8000 радикалов со всей Европы. Инициаторы демонстрации не скрывают, что намерены приложить все усилия, чтобы помешать проведению встречи «двадцатки» и по возможности сорвать саммит.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/07/07/bolee-70-policeyskih-postradali-v-stychkah-s-antiglobalistami-v-gamburge

Другие новости:

ug3k7j_1493109604

США пополнили счёт «ошибочных ударов» в Сирии: погибли 17 мирных жителей

0
03z2c6_1472539682

Генштаб Турции: На севере Сирии установлен контроль над 10 деревнями

0

Эрдоган: В Стамбуле подорвался террорист-смертник из Сирии

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *