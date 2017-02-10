Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии: спасли 100

У Южного острова Новой Зеландии проходит масштабная спасательная операция, в рамках которой волонтеры и защитники животных пытаются спасти китов. Как сообщает Radio New Zealand, всего на берег выбросилось более 400 млекопитающих.

Несмотря на все экстренно принятые меры, спасти удалось всего около 100 дельфинов. Их сняли с мели и помогли уйти в бухту подальше от берега. Но пока животные не могут сориентироваться и выйти в открытое море, сделать это им помогают спасатели на лодках.

Если киты не найдут выход в море, они рискуют погибнуть. Тем временем, ученые сейчас пытаются понять, что их заставило «совершить массовое самоубийство».

Добавим, что это один из самых массовых случаев гибели китов в истории Новой Зеландии.