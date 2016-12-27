Более 40 тонн новогодних подарков передали в Сирию российские школьники

Более 40 тонн новогодних подарков передали сирийским школьникам из разных уголков РФ в рамках акции «Дети России — детям Сирии», в частности подарки, символизирующие особенности российских регионов, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Школьники Курской и Вологодской областей в рамках всероссийской акции „Дети России — детям Сирии“ собрали для своих сирийских сверстников более тысячи коробок с подарками, в которые, помимо традиционных поделок, открыток и канцелярских принадлежностей, вошли сувениры, характерные для данных регионов», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, вологодские школьники передали в Сирию поделки народных промыслов — льняные кружева, берестяные туески, игрушки из шерсти, матрешки и керамические игрушки. В свою очередь их сверстники из Курской области передали в Сирию поделки собственного изготовления с традиционным символом региона — курским соловьем.

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Отмечается, что каждый российский школьник, участвующий в акции, также написал поздравительную открытку. Все подарки были доставлены на аэродром Чкаловский, откуда самолетом перевезены на авиабазу Хмеймим.

Всего в рамках акции «Дети России — детям Сирии» доставлено 45 тонн новогодних подарков сирийским детям. В кампании приняли участие суворовцы, нахимовцы, кадеты, ученики обычных российских школ Москвы и еще более десяти регионов РФ. В каждый подарочный пакет российские школьники вложили что-то, сделанное своими руками, например, аппликацию, открытку или глиняную игрушку. Некоторые отправили рисунки и собственные стихи.

На фото: рождественская ель в освобожденном от террористов Алеппо.