Бокс: Крымчанин Усик разгромил экс-чемпиона мира Марко Хука (ВИДЕО)

Александр Усик разгромил экс-чемпиона мира Марко Хука в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса в весе до 90,7 кг.

Только что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) крымчанин Александр Усик успешно завершил бой в рамках «Всемирной суперсерии бокса». В четвертьфинальном поединке, который проходил в столице Германии, Усик буквально разгромил Марко Хука — бывшего чемпиона мира WBO, известного немецкого боксёра боснийского происхождения. Оба спортсмена выступают на профессиональном ринге в первой тяжёлой весовой категории — Cruiserweight.

Александр доминировал практически во всех раундах, значительно превосходя экс-чемпиона мира, который регулярно действовал в характерной для него грязной манере, за что один раз Хук даже был лишен очка судьями. Досрочно завершить бой Усик смог в десятом раунде 12-тираундового поединка. Александр устроил в ринге настоящее избиение, однако босниец стойко держался и не хотел падать, из-за чего в процесс вынужден был вмешался рефери, чтобы сохранить боксеру здоровье. Бой был остановлен и украинцу присудили победу техническим нокаутом.

Александр Усик пробился в полуфинал World Boxing Super Series, одержал 13-ю победу в профессиональной карьре и защитил свой чемпионский Всемирной боксерской организации (WBO). Соперником украинца в следующем поединке должен стать победитель боя между Майрисом Бриедисом и Майком Пересом.

Усику 30 лет, он является чемпионом мира-2011 среди любителей и победителем лондонской Олимпиады-2012 в категории до 91 кг.

Будучи уроженцем Симферополя, он остался жить в Крыму после смены государственной принадлежности полуострова, но продолжил выступать под украинским флагом, при этом боксёр придерживается умеренных взглядов и выступает за дружбу между двумя братскими странами.

Ранее Усик заявлял, что кричащие «Слава Украине» загоняют страну в тупик (ВИДЕО).

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