Бойцы Росгвардии накрыли воровскую сходку в центре Петербурга

Попытку встречи «активных участников воровского движения» пресекли оперативники отдела по борьбе с бандитизмом ГУ МВД при поддержке бойцов подразделения «Гранит» Росгвардии в среду, 21 декабря, в одном из ресторанов, расположенных в центре Петербурга. Об этом EADaily сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Всего в ресторане было задержано 23 человека. Правда, их отпустили после того, как они побывали в полиции.

«Все задержанные оказались ранее судимыми местными жителями. Из других регионов никого не было», — рассказал руководитель пресс-службы Росгвардии по Петербургу и Ленобласти Алексей Данке.

По его словам, никто из воров в законе не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. «Не пытались даже. А чтобы рестораторы не оказались в накладе, задержанным было рекомендовано расплатиться», — отметил собеседник.

По данным интернет-газеты «Фонтанка», которая ссылается на участников воровской сходки, на совместный ужин в ресторан «Невский Палас» собрались «решальщики» из Петербурга, Мурманска и Чечни. Последние проживают в Северной столице.

«Предметом дискуссии была судьба петербургского коммерсанта, который вследствие экономических претензий со стороны выходцев с Кавказа вынужден был переехать с семьей в Таиланд. „Коренные“ высказали оппонентам, что, по их мнению, бизнесмен ничего никому не должен. И если в его адрес будут проводиться какие-либо агрессивные действия, петербургский клан посчитает это за неуважение, равносильное объявлению войны», — пишет петербургское СМИ.

Бойцы Росгвардии доставили воровскую элиту проследовать в территориальный отдел полиции. После проведения необходимых процедур — установления личности, фотографирования и проверки по базам информационного центра ГУ МВД на предмет розыска, — задержанных отпустили.

Ранее ещё в одном в петербургском ресторане «Капулетти» также произошла встреча с участием криминальных элементов. Она закончилась перестрелкой и возбуждением уголовного дела по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».