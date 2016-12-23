Бои под Дебальцево: что толкнуло Киев на наступление

Эксперты называют разные причины: от попыток украинского Генштаба проверить прочность обороны ЛДНР боем до желания уходящей администрации Обамы, которая поощрила наступление, усложнить отношения Трампа с Россией, пишет Украина.ру.

Бои на Светлодарской дуге под Дебальцево, начавшиеся в прошлые выходные, через несколько дней прекратились. Украинская армия, начавшая наступление силами одного из батальонов 54-ой бригады, хотя и смогла первоначально преодолеть первую линию обороны ЛДНР и закрепиться на 220-й высоте, получившей в народе название «Кикимора», но в итоге понесла там большие потери. Передовые группы попали под сильный перекрестный артобстрел.

По разным оценкам, только одними убитыми ВСУ могли потерять до 25 человек. Попытки наступления были в итоге украинской армией прекращены. Считается, что этот военный инцидент был одним из самых крупных после освобождения Дебальцево зимой 2015 года.

Издание Ukraina.ru опросило экспертов, чтобы пролить свет на то, зачем, по их мнению, украинская армия предприняла наступление на Светлодарской дуге, в чем был его смысл.

Вернуть Дебальцево

Так, Андрей Пургин, экс-спикер Народного совета ДНР, который был одним из участников минского мирного процесса в сентябре 2014 года, считает, что наступление объясняется желанием украинской стороны вернуть себе под контроль Дебальцево.

Логика у нее простая: согласно договоренностям о линии разграничения, подписанным 19 сентября 2014 года, этот город принадлежит Украине. Вот поэтому его и надо забрать у «сепаров». «Этим и пользуются всякого рода тербаты, которые не хотят слушать центральную киевскую власть.

Они и хотят „освободить” Дебальцево, которое, как они считают, должно согласно Минску-1 принадлежать Украине, — разъясняет ситуацию Пургин.

— Но эти люди неправильно понимают минские договоренности в плане линии разграничения. Эти договоренности, надо понимать, как политические, а не буквально, как юридические. Ведь шла война, позиции сторон постоянно менялись. Поэтому в итоге линия разграничения в реальности не совсем совпадает с тем, что подписывалось на бумаге».

Получилось так, говорит Пургин, что что-то, что должны контролировать ДНР и ЛНР согласно договоренностям от 19 сентября 2014 года, контролирует украинская сторона. Например, территориями в районе донецкого аэропорта или к западу от Донецка.

«Но это не должно стать поводом для начала боевых действий, ставящих целью добиться возврата „своих” территорий», — считает экс-спикер парламента ДНР.

Трамп и Коломойский

Экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук, который в настоящее время руководит «Союзом добровольцев Донбасса», считает, что украинское наступление имеет, как внешнеполитические, так и внутриукраинские причины.

«Внешнеполитические — это скорый приход в Белый дом Дональда Трампа, что приведет к смене кураторов Украины. Украинские власти опасаются, что Трамп будет принуждать их к неким компромиссным решениям, поэтому и стараются получить на фронте максимальную выгоду, — считает Пинчук, — Наши позиции на Светлодарской дуге находились в глубине контролируемой Украиной территории.

Причем, с некоторыми доминирующими высотами, в частности известная 220-я высота. Поэтому накануне смены кураторов при поддержке старых украинская армия и попробовала получить преимущества».

Что касается внутренних причин украинского наступления, то, по мнению Пинчука, главной из них является ситуация вокруг «Приватбанка». «Коломойский мог бы, если бы что-то пошло не так, вывести на улицы Киева контролируемые им батальоны на очередной „майдан”.

А так у него такой возможности не было, так как украинское командование бросило в бой как раз именно те подразделения, которые финансировал днепропетровский олигарх.

Военный инцидент отвлек, таким образом, их внимание от ситуации в Киеве, где как раз в это время ветераны МВД проводили свои протестные акции, чтобы добиться льгот. Если бы пришли добровольцы с фронта и соединились бы с ветеранами, то вполне могло бы образоваться ядро для очередного майдана. Нужно было отвлечь внимание, вот поэтому и послали бойцов в наступление», — полагает Пинчук.

Экс-министр госбезопасности ДНР считает, что в ближайшее время не стоит ждать какой-то серьезной войны в Донбассе. Ее не хочет ни Киев, ни ЛДНР.

«Украинским наступлением целенаправленно руководил Генштаб ВСУ. Военная цель: взятие господствующих высот, то есть задачи стояли локальные. Контрнаступление ЛДНР, учитывая минские договоренности, вряд ли бы продлилось долго. И оно преследовать могло бы только тактические, а не стратегические цели. Так что перерастание этого военного инцидента в какие-то масштабные военные действия вряд ли могло бы быть», — сказал Ukraina.ru Андрей Пинчук.

Смена куратора

Как и Пинчук, в чье-либо наступление в Донбассе — либо украинское, либо корпуса ЛДНР — в ближайшее время не верит и российский военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Новая администрация США совершенно не настроена на то, чтобы устраивать войну на Украине. Но, в отличие от нее, уходящая администрация заинтересована в том, чтобы успеть устроить проблемы между новой администрацией и Россией. Поэтому вот эта поощрительная позиция Обамы и спровоцировала вспышку военного противостояния на Светлодарской дуге», — считает Шурыгин.

Но, даже в этой ситуации поощрения Генштаб ВСУ, по мнению эксперта, все равно опасался последствий своего наступления. Поэтому генштабисты решили выполнить это указание сверху методом небольшой разведки боем. «Но все равно украинский Генштаб заинтересован в том, чтобы периодически прощупывать оборону ЛДНР, так как постоянно идет политическая, военная и разведывательная информация.

Она очень часто противоречива, потому что если периодически читать наши форумы, то выходит, что ДНР и ЛНР все провалили, все бригады разбежались, добровольцы уехали, и при малейшем давлении Донбасс падет. А другая информация говорит о том, что в ДНР и ЛНР все хорошо: полным ходом идет военное строительство. Поэтому в этом случае, как учили большевики, практика — критерий истины. Поэтому и было принято решение провести проверку боем», — поясняет Шурыгин.

Александр Чаленко